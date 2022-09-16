Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана обсудили обострение на границе

Солдаты. Иллюстративное фото: mil.gov.kg

Министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин провели переговоры по вопросу разрешения конфликта на кыргызско-таджикской границе.

"Кыргызская сторона вновь отметила необходимость решения возникающих на госрубежах проблем исключительно политико-дипломатическими средствами. Кулубаев находится на постоянной связи с Мухриддином", – пишет Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Источник в таджикском МИД подтвердил Sputnik Таджикистан, что переговоры состоялись.

"Обсуждался вопрос разрешения острого боевого столкновения на таджикско-кыргызском участке государственной границы и пути разрешения конфликта. Обе стороны подчеркнули необходимость решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическим путем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что министры двух стран договорились находиться на постоянной связи до урегулирования ситуации на границе.

Напомним, утром 16 сентября Кыргызстан и Таджикистан вновь сообщили о столкновениях на государственной границе. Стороны конфликта отмечают, что ситуация продолжает оставаться напряженной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988162-glavy-mid-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-obsudili-obostrenie-na-granitse/