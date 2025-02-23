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В России опровергли слова Трампа о втором раунде переговоров по войне в Украине

Опубликовано:

Флаг России и США
Иллюстративное фото: gettyimages.com

Второй этап переговоров США и России состоится на уровне глав департаментов. Однако заявленной ранее встречи в Эр-Рияде 25 февраля не готовится.

"Известия" пишут, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил изданию: второй этап переговоров с США состоится на уровне директоров департаментов.

Вместе с тем, он же заявил ТАСС, что никакой встречи 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.

Напомним, сегодня утром стало известно, что президент США Дональд Трамп сообщил о втором раунде переговоров США и России по войне в Украине, которые, по его словам, состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, через неделю после первого раунда.

Также напомним, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.

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Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223092-v-rossii-oprovergli-slova-trampa-o-vtorom-raunde-peregovorov-po-voyne-v-ukraine/