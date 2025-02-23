СМИ: Трамп потребовал с Украины "возмещения" 500 млрд долларов, Зеленский отказался

СМИ сообщают, что Дональд Трамп предложил создать "фонд возмещения" в 500 млрд долларов, который пополняла бы Украина в рамках сделки по металлам. Но Украина отклонила идею.

Sky news сообщают, что на конференции в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что он полон решимости вернуть миллиарды долларов, затраченные на помощь Украине во время войны.

"Я хочу, чтобы они дали нам что-то за все деньги, которые мы вложили. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть - все, что сможем получить!" - сказал Трамп.

Однако представитель украинской стороны сообщил изданию, что Зеленский не готов подписать предложенное США соглашение, т. к. оно "предусматривает только односторонние обязательства Украины".

Bloomberg также пишет о затребованных США 500 млрд долларов, которые поступали бы в "фонд возмещения" с Украины в рамках сделки по металлам. Однако Украина отказывается и утверждает - предоставленная США сумма за время войны в 5 раз меньше запрошенной: не 500, а более 90 млрд долларов.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако недавно СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали масштабный кризис в отношениях США и Украины на этой неделе, однако стороны все же решили попытаться прийти к компромиссу.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", - говорится в материале.

В рамках новых переговоров стороны перешли к позитивной оценке диалога: спецпредставитель США по Украине Кит Келлог назвал Зеленского в соцсети решительным и мужественным лидером воюющей страны, а сам президент Украины сказал, что "встреча с генералом Келлогом вернула надежду".