Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Спецпредставитель США по Украине назвал Зеленского "решительным и мужественным лидером" воюющей страны

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Yan Dobronosov / Global Images Ukraine via Getty Images

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским спецпредставитель США по Украине Кит Келлог назвал его в соцсети решительным и мужественным лидером воюющей страны, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте спецпредставителя США по Украине, генерала Кита Келлога, в соцсети Х.

Келлог со ссылкой на вышедшую ранее публикацию Зеленского написал, что переговоры прошли позитивно.

"Долгий и напряженный день с высшим руководством Украины. Обширные и позитивные дискуссии с Владимиром Зеленским, решительным и мужественным лидером нации, находящейся в состоянии войны, и его талантливой команды национальной безопасности", - говорится в посте Келлога.

В публикации Зеленского, на которую таким образом ответил Келлог, прошедшие переговоры также оцениваются позитивно.

"День напряженной международной работы. Моя встреча с генералом Келлогом вернула надежду, и нам нужны прочные соглашения с США - соглашения, которые действительно будут работать. Я поручил своей команде работать быстро и очень разумно.

Экономика и безопасность всегда должны идти рука об руку, и детали этих соглашений имеют значение: чем лучше они структурированы, тем значительнее результаты.

С генералом Келлогом мы обсудили ситуацию на линии фронта, необходимость освобождения всех наших военнопленных, удерживаемых в России, а также необходимость четкой и надежной системы гарантий безопасности, которая гарантирует, что эта война никогда не вернется и что Россия никогда больше не будет разрушать жизни.

Нам всем нужен мир - Украине, Европе, Америке и всему миру", - написал Зеленский.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали масштабный кризис в отношениях США и Украины на этой неделе - главы государств обменялись взаимными претензиями. Однако стороны все же решили попытаться прийти к компромиссу.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", - говорится в материале.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Сам Зеленский заявил, что сейчас провести выборы в Украине невозможно.

Но сегодня стало известно, что в Украине ожидают подписания мирного договора с Россией в ближайшее время, и только после этого планируют провести выборы в стране.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222825-specpredstavitel-ssha-po-ukraine-nazval-zelenskogo-reshitelnym-i-muzhestvennym-liderom-voyuyushchey-strany/