Спецпредставитель США по Украине назвал Зеленского "решительным и мужественным лидером" воюющей страны

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским спецпредставитель США по Украине Кит Келлог назвал его в соцсети решительным и мужественным лидером воюющей страны, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте спецпредставителя США по Украине, генерала Кита Келлога, в соцсети Х.

Келлог со ссылкой на вышедшую ранее публикацию Зеленского написал, что переговоры прошли позитивно.

"Долгий и напряженный день с высшим руководством Украины. Обширные и позитивные дискуссии с Владимиром Зеленским, решительным и мужественным лидером нации, находящейся в состоянии войны, и его талантливой команды национальной безопасности", - говорится в посте Келлога.

В публикации Зеленского, на которую таким образом ответил Келлог, прошедшие переговоры также оцениваются позитивно.

"День напряженной международной работы. Моя встреча с генералом Келлогом вернула надежду, и нам нужны прочные соглашения с США - соглашения, которые действительно будут работать. Я поручил своей команде работать быстро и очень разумно.

Экономика и безопасность всегда должны идти рука об руку, и детали этих соглашений имеют значение: чем лучше они структурированы, тем значительнее результаты.

С генералом Келлогом мы обсудили ситуацию на линии фронта, необходимость освобождения всех наших военнопленных, удерживаемых в России, а также необходимость четкой и надежной системы гарантий безопасности, которая гарантирует, что эта война никогда не вернется и что Россия никогда больше не будет разрушать жизни.

Нам всем нужен мир - Украине, Европе, Америке и всему миру", - написал Зеленский.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали масштабный кризис в отношениях США и Украины на этой неделе - главы государств обменялись взаимными претензиями. Однако стороны все же решили попытаться прийти к компромиссу.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", - говорится в материале.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Сам Зеленский заявил, что сейчас провести выборы в Украине невозможно.

Но сегодня стало известно, что в Украине ожидают подписания мирного договора с Россией в ближайшее время, и только после этого планируют провести выборы в стране.