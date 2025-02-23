Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, но при условии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свою должность в обмен на членство Украины в НАТО, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.
Сегодня глава Украины провел пресс-конференцию для СМИ. Отвечая на вопрос о давлении США и России относительно проведения президентских выборов, он заявил, что готов уйти с поста.
"Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов", - ответил он на вопрос журналиста "Готов ли оставить пост президента, если это будет означать мир для Украины?".
При этом глава Украины добавил, что это возможно в обмен на вступление Украины в НАТО.
Напомним, на днях Трамп назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.
До этого, в прошлом году, президент РФ Владимир Путин ставил под сомнение легитимность нахождения Зеленского у власти из-за того, что срок его президентских полномочий истек.
При этом в ЦИК Украины ранее поясняли, что, согласно действующему законодательству, какие-либо выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся.
В Европе раскритиковали призыв Трампа к выборам.
"Какую ценность будут иметь выборы, проведенные в стране, которая на протяжении трех лет обороняется от агрессии соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована войсками агрессора, а вся страна подвергается ежедневным обстрелам?" – заявил президент Чехии Петр Павел.
Сам Зеленский заявил, что сейчас провести выборы в Украине невозможно.
Добавим, что последние президентские выборы прошли в Украине в апреле 2019 года - тогда Зеленский набрал в три раза больше голосов, чем предыдущий президент Петр Порошенко, и одержал победу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223108-zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-uyti-v-otstavku-no-pri-uslovii/