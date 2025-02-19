Когда могут пройти переговоры Путина и Трампа, рассказали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда могут пройти переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он допустил, что они могут состояться до конца февраля этого года, пишет РИА Новости. Также Песков добавил, что они могут пройти и позже.

"Потребуется определенная подготовка по линии министерства иностранных дел", - сказал журналистам пресс-секретарь Путина.

Комментируя диалог с Соединенными Штатами, Песков отметил, что понадобятся сначала "реанимация", а потом "реставрация" отношений США и России.

"Для того, чтобы провести, образно говоря, реанимационные мероприятия, как раз дипломаты сейчас начнут работать в свете той договоренности, которую вчера Лавров достиг с Рубио", - пояснил он.

Тем не менее, как отметил пресс-секретарь, Россия и США сделали шаг в сторону урегулирования конфликта.

Отметим, что сам Трамп после переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии заявил, что, вероятно, проведет встречу с российским коллегой до конца февраля.

Накануне в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.