Трамп приостановил помощь другим странам на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Также, по данным издания, глава Белого дома поручил пересмотреть программы иностранной помощи, чтобы убедиться, что они соответствуют его внешней политике.

Отмечается, что указ о приостановке финансирования последовал за указом, предписывающим Государственному департаменту проводить внешнюю политику, "Америка прежде всего".

Напомним, Дональд Трамп намерен в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего". Также президент изложил свое видение того, как он будет восстанавливать Америку и что он считает идентичностью страны.

"Наша сила остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым", - сказал он.

И добавил, что хочет оставить после себя наследие "миротворца и объединителя", одновременно создавая "самую сильную армию, которую мы когда-либо видели".

Еще Трамп пообещал немедленно начать перестройку торговой системы США: "облагать пошлиной и налогом иностранные государства, чтобы обогатить наших граждан". А также "положить конец "зеленому курсу" и отменить мандат на электромобили, "спасая автомобильную промышленность".

Также президент США заявил, что объявляет "чрезвычайное положение в сфере энергетики" с целью снижения цен на энергоносители, что являлось одним из его ключевых предвыборных обещаний.

Отметим, что во время своей инаугурационной речи Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину.