США выделили Украине займ в 20 млрд долларов

США выделит Украине займ в размере 20 миллиардов долларов за счет российских активов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство финансов США.

На сайте Минфина США опубликовали пресс-релиз о выделении 20 млрд долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов на сумму 50 млрд долларов.

"Эти средства, оплаченные за счет непредвиденных доходов, полученных от иммобилизованных активов самой России, предоставят Украине критически важную поддержку в ее защите от неспровоцированной агрессивной войны", - заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

В релизе отмечается, что выделенные 50 млрд долларов, которые G7 в совокупности предоставляет в рамках этой инициативы, "помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержания служб экстренной помощи, больниц и других основ ее мужественного сопротивления".

Отмечается, что средства направлены в Фонд содействия ресурсам для инвестирования в укрепление Украины (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Всемирного банка, через который они будут предоставлены Украине.

Напомним, в июне этого года сосоялся саммит "Большой семерки", одной из тем которого заранее анонсировали вопрос о том, как использовать замороженные на Западе 285 млрд долларов российских валютных накоплений на помощь Украине.

Как сообщала Русская служба Би-би-си, страны "Большой семерки" во время саммита в Италии согласовали механизм использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Тогда стало известно, что Киев получит кредит на сумму около 50 млрд долларов, который будет погашаться из будущих процентов с российских активов.

Добавим, что в ноябре этого года сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа.