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США направят на помощь Украине 6 млрд долларов до прихода администрации Трампа

Опубликовано:

Флаг Украины
Флаг Украины. Иллюстративное фото: Halfpoint Images/Getty Images

У США осталось 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявила на брифинге, который транслировался в аккаунте в соцсети Х заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"У нас осталось около 4 миллиардов долларов из запасов Пентагона. Президент уведомил конгресс о том, что он воспользуется ими до конца своего срока полномочий. У нас еще есть примерно 2 миллиарда долларов в США через USAID (Агентство по международному развитию. – прим. ред.)", — сказала она.

Сингх уточнила, что пакеты помощи Украине будут объявлены в ближайшие недели и будут действовать до прихода новой администрации Трампа в январе.

Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184702-ssha-napravyat-na-pomoshch-ukraine-6-mlrd-dollarov-do-prihoda-administracii-trampa/

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