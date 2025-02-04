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Трамп заявил, что Байден "просто раздавал деньги США"

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Трамп и Байден в Белом доме
Трамп и Байден в Белом доме. Фото: Alex Wong / Getty Images

Дональд Трамп заявил, что бывший глава Белого дома Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а "попросту раздавал средства" США, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

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Об этом американский президент сказал журналистам в Овальном кабинете.

По словам Трампа, Соединенные Штаты вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа - на 200 миллиардов меньше.

"Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства", - подчеркнул он.

Американский лидер потребовал от Европы увеличить финансирование на поддержку Украины, чтобы "уравнять" его с вложениями Вашингтона.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217686-tramp-zayavil-chto-bayden-prosto-razdaval-dengi-ssha/