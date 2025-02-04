Трамп заявил, что Байден "просто раздавал деньги США"
Опубликовано:
Дональд Трамп заявил, что бывший глава Белого дома Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а "попросту раздавал средства" США, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".
Об этом американский президент сказал журналистам в Овальном кабинете.
По словам Трампа, Соединенные Штаты вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа - на 200 миллиардов меньше.
"Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства", - подчеркнул он.
Американский лидер потребовал от Европы увеличить финансирование на поддержку Украины, чтобы "уравнять" его с вложениями Вашингтона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217686-tramp-zayavil-chto-bayden-prosto-razdaval-dengi-ssha/