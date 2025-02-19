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"Прямо сейчас никак не получится": Зеленский ответил Трампу на заявления о выборах и 4% доверия

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Vitalii Nosach / Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о заявлениях Дональда Трампа касательно проведения выборов в Украине и якобы низком доверии к нему среди населения.

Зеленский провел пресс-конференцию, передает "РБК-Украина". Глава государства заявил, информация о якобы 4% доверия к нему среди украинцев идет от России.

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", - сказал президент.

Он добавил, что, согласно оценкам Киевского международного института социологии, ему доверяют 57% населения.

"К сожалению, президент Трамп, с большим уважением относимся к нему как лидеру народа, который мы очень уважаем, живет в дезинформационном пространстве", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине, несмотря на военное положение.

"Ситуация такова, что в Украине военное положение, но при этом, я не хотел бы это говорить, но рейтинг одобрения их нынешнего лидера (Зеленского - прим. ред.) упал до 4%. Я бы сказал так, разве не должны люди Украины сказать, что прошло много времени с последних выборов", - заявил Трамп.

Накануне в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.

Сам Трамп после переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии заявил, что, вероятно, проведет встречу с российским коллегой до конца февраля.

Сегодня в Кремле также прокомментировали возможные сроки переговоров Путина и Трампа - не исключается, что они могут пройти до конца февраля.

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Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222135-zelenskiy-otvetil-trampu-na-zayavleniya-o-vyborah-i-4-doveriya/