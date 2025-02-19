Сколько денег США и Европа "потратили" на помощь Украине, озвучил Зеленский

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной переговорам России и США, ответил на критику Трампа по затратам Америки по оказанию помощи Украине.

По данным РБК, Владимир Зеленский отверг ранее озвученное заявление Дональда Трампа насчет оказанной Украине помощи на 300-350 млрд долларов.

"У нас совершенно разные цифры. У нас все очень понятно. Нам война стоила 320 млрд долларов. 120 млрд - это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 млрд долларов - это США и европейские союзники", - отметил Зеленский.

Как сообщает местное издание "Наша Нiва", Зеленский на конференции отметил, что США дали Украине около 67 млрд долларов оружием и 31 млрд долларов - программами в бюджет.

Ранее президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что Украина должна объяснить и выяснить, на что была потрачена помощь США, либо вернуть деньги.

"Украина должна объяснить, куда делись наши деньги, либо вернуть их... Зеленский сказал, что он не знает, где половина денег, которые мы ему дали. Мы дали им, я думаю, 350 млрд долларов", - заявил Трамп.

Напомним, в ноябре сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа. А в декабре США выделили Украине еще 20 млрд долларов помощи.

Тогда же сообщалось, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на полмиллиарда долларов.

При этом 21 января, в день своей инаугурации, Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи США в области развития иностранных государств. Он заявлял, что намерен в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

Позже Трамп обвинил экс-президента Байдена в том, что тот "попросту раздавал средства Америки".

Добавим, в начале этого месяца глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Однако на прошлой неделе СМИ писали, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины.