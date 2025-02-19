"Где наши деньги?": Трамп заявил, что Украина должна объяснить, куда потратила помощь США

Президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что Украина должна объяснить и выяснить, на что была потрачена помощь США, либо вернуть деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

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"Украина должна объяснить, куда делись наши деньги, либо вернуть их... Зеленский сказал, что он не знает, где половина денег, которые мы ему дали. Мы дали им, я думаю, 350 млрд долларов", - заявил Трамп.

Помимо этого, как пишет издание, Трамп заявил, что Россия не хотела разрушать Киев, поскольку, если бы она хотела, она бы это сделала.

Американский лидер заявил также, что войну в Украине можно было завершить без территориальных потерь "даже посредственным переговорщиком" еще несколько лет назад.

РБК уточняет, что Трамп неоднократно критиковал высокие расходы США на военную помощь Украине. После вступления в должность президента он заявил, что Вашингтон потратили на военную поддержку Киева на 200 млрд больше, чем другие страны НАТО.

А украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что страна получила от США более 75 млрд долларов военной помощи.

Напомним, в ноябре сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа. А в декабре США выделили Украине еще 20 млрд долларов помощи.

Тогда же сообщалось, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на полмиллиарда долларов.

При этом 21 января, в день своей инаугурации, Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи США в области развития иностранных государств. Он заявлял, что намерен в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

Позже Трамп обвинил экс-президента Байдена в том, что тот "попросту раздавал средства Америки".

Добавим, в начале этого месяца глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Однако на прошлой неделе СМИ писали, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины.