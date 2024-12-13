США выделили Украине еще один пакет помощи на полмиллиона долларов

США предоставят Украине дополнительную военную помощь на полмиллиона долларов. Соответствующее сообщение опубликовал сайт Госдепартамента, передает NUR.KZ.

Согласно сообщению, в новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракет, противоминные транспортные средства, а также оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты.

Этот пакет помощи в Госдепартаменте назвали "крайне необходимым для защиты от продолжающихся атак России".

"Соединенные Штаты и более 50 стран едины в своем стремлении обеспечить Украину возможностями, необходимыми для защиты от российской агрессии", – добавили в ведомстве.

Напомним, в июне этого года прошел саммит "Большой семерки", одной из тем которого заранее анонсировали вопрос о том, как использовать замороженные на Западе 285 млрд долларов российских валютных накоплений на помощь Украине.

Как сообщала Русская служба Би-би-си, страны "Большой семерки" во время саммита в Италии согласовали механизм использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Тогда стало известно, что Киев получит кредит на сумму около 50 млрд долларов, который будет погашаться из будущих процентов с российских активов.

Добавим, что в ноябре этого года сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа.

А на этой неделе стало известно, что США выделили Украине еще 20 млрд долларов помощи.