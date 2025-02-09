Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп заявил о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Peter Kramer/NBC via Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете New York Post, передает NUR.KZ.

Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом в интервью New York Post сообщил американский лидер.

"Я лучше промолчу", - ответил Трамп на вопрос о продолжительности беседы.

Он также поделился впечатлением, что Путину якобы "действительно небезразлична" гибель солдат на поле боя: "Он хочет, чтобы люди перестали умирать".

Дональд Трамп также заверил в наличии конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду, что его удастся реализовать быстро.

"На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной", - добавил Трамп, еще раз подчеркнув то, что будь он главой США в 2022 году, войны бы не было.

Трамп в интервью также рассказал о желании заключить сделку с украинским президентом Владимиром Зеленским на 500 млн долларов относительно доступа к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, который находился рядом в кабинете президента на борту президентского самолета, Трамп произнес: "Давайте проведем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые мужчины, такие как мои сыновья".

Напомним, ранее Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, отметив, что в противном случае Россию ждут новые санкции.

Также стало известно, что Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней.

Добавим, в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

Позднее Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут.

В этом месяце избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

А после принесения присяги, когда Трампа спросили о его предвыборном обещании прекратить войну в Украине в первый день работы его администрации, он пошутил в ответ, сказав, что у него "есть еще полдня".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219114-tramp-zayavil-o-sostoyavshemsya-telefonnom-razgovore-s-putinym/