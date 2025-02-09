Трамп заявил о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете New York Post, передает NUR.KZ.

Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом в интервью New York Post сообщил американский лидер.

"Я лучше промолчу", - ответил Трамп на вопрос о продолжительности беседы.

Он также поделился впечатлением, что Путину якобы "действительно небезразлична" гибель солдат на поле боя: "Он хочет, чтобы люди перестали умирать".

Дональд Трамп также заверил в наличии конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду, что его удастся реализовать быстро.

"На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной", - добавил Трамп, еще раз подчеркнув то, что будь он главой США в 2022 году, войны бы не было.

Трамп в интервью также рассказал о желании заключить сделку с украинским президентом Владимиром Зеленским на 500 млн долларов относительно доступа к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, который находился рядом в кабинете президента на борту президентского самолета, Трамп произнес: "Давайте проведем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые мужчины, такие как мои сыновья".

Напомним, ранее Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, отметив, что в противном случае Россию ждут новые санкции.

Также стало известно, что Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней.

Добавим, в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

Позднее Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут.

В этом месяце избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

А после принесения присяги, когда Трампа спросили о его предвыборном обещании прекратить войну в Украине в первый день работы его администрации, он пошутил в ответ, сказав, что у него "есть еще полдня".