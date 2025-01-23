Трамп намерен добиться снижения цен на нефть для окончания войны в Украине

Дональд Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что хочет добиться снижения цен на нефть для окончания войны в Украине, передает NUR.KZ.

Во время своего выступления президент США заявил, что намерен обратиться к Саудовской Аравии и странам ОПЕК снизить цены на нефть. Трамп заявил, что очень удивлен тем, что цены не снизили ранее. По его мнению, данный шаг позволил бы завершить войну в Украине ранее.

"Если бы цена упала, российско-украинская война закончилась бы немедленно. Просто сейчас цена достаточно высокая, чтобы война продолжалась", - заявил Трамп.

Также во время выступления Трамп еще раз заявил о своем желании встретиться с Владимиром Путиным для окончания войны в Украине. По его словам, Украина готова урегулировать конфликт.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп опубликовал пост в своей соцсети, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, отметив, что в противном случае Россию ждут новые санкции. Сегодня в Кремле ответили на угрозы Трампа.

Также стало известно, что Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней.

Добавим, в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года.

После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

В декабре прошлого года Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией. На его слова отреагировали и в Украине, и в России.

Позднее Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и "небольшой прогресс" уже достигнут.

В этом месяце избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

А после принесения присяги, когда Трампа спросили о его предвыборном обещании прекратить войну в Украине в первый день работы его администрации, он пошутил в ответ, сказав, что у него "есть еще полдня".