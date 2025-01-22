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Трамп заявил о возможных новых санкциях против России

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images/JIM WATSON/AFP

США могут ужесточить санкции против России, если Москва откажется сесть за стол переговоров об урегулировании военного конфликта с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом заявил президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Трансляция шла на YouTube.

«Звучит вероятно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Трампа, «очень скоро» он поговорит с российским президентом Владимиром Путиным. Республиканец добавил, что готов к встрече с ним «в любое время», когда этого захочет российская сторона.

Украинский президент Владимир Зеленский хочет мира, уверен Трамп, «но для танго требуются двое» (Путин в декабре заявлял, что Россия тоже стремится к завершению конфликта). «Посмотрим, что получится», — добавил он. Говоря о дальнейших поставках оружия Киеву, американский лидер сказал, что Соединенные Штаты «изучают вопрос».

Отвечая на вопрос, возможна ли заморозка конфликта между Москвой и Киевом, Трамп сказал: «Война никогда не должна была начинаться. Если бы у вас [в США] был компетентный президент, чего не было, война бы не началась». Он вновь заявил, что не допустил бы начала боев, если бы был у власти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213894-tramp-zayavil-o-vozmozhnyh-novyh-sankciyah-protiv-rossii/

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