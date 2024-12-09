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США нанесли 75 авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии

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Истребитель ВВС США
Истребитель ВВС США. Иллюстративное фото: Nick Ut / Getty Images

В Центральном командовании США объявили о том, что нанесли авиаудары по лагерям и боевикам Исламского государства (ИГИЛ) в центральной Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на Центком США.

На сайте Центрального командования США (Центком) сообщается о нанесенных накануне "высокоточных авиаударах" по лагерям и боевикам ИГИЛ в центральной Сирии.

"Удары были нанесены в рамках продолжающейся миссии по разрушению и разгрому организации ИГИЛ, чтобы помешать террористической группировке проводить внешние операции и гарантировать, что ИГИЛ не попытается воспользоваться текущей ситуацией, чтобы восстановить силы в центре Сирии.

В ходе операции было поражено более 75 целей с использованием нескольких средств ВВС США", - сказано в заявлении Центкома.

В заявлении также указано, что сейчас проводится оценка ущерба, а признаков жертв, как утверждается, среди гражданского населения нет.

В Центкоме добавили, что в регионе продолжатся операции "по снижению потенциала ИГИЛ".

"Не должно быть никаких сомнений: мы не позволим ИГИЛ воспользоваться нынешней ситуацией в Сирии. Все организации в Сирии должны знать, что мы будем привлекать их к ответственности, если они станут партнерами или поддержат ИГИЛ", - приводится в заявлении цитата генерала Майкла Эрика Куриллы.

Напомним, накануне, как сообщала Русская служба Би-би-си, столица Сирии Дамаск оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого СМИ сообщили о том, что существует очень высокая вероятность того, что президент Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Каждому, кто предоставит информацию о местонахождении президента Сирии Башаре Асаде, была обещана крупная награда. В Министерстве иностранных дел России сделали заявление по поводу событий в Сирии, отметив, что Башар Асад оставил пост президента и покинул страну.

Кроме того, дворец президента страны Башара Асада остался без охраны и перешел под контроль повстанцев. СМИ публиковали кадры из Дамаска. Позже появились фото и видео из разграбленного дворца Башара Асада.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197817-ssha-nanesli-75-aviaudarov-po-poziciyam-igil-v-sirii/

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