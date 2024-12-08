Президентский дворец и гараж: что происходит в столице Сирии после захвата повстанцами (видео)
Опубликовано:
В столице Сирии дворец президента страны Башара Асада остался без охраны и перешел под контроль повстанцев. СМИ публикуют кадры из Дамаска, передает NUR.KZ.
О ситуации в столице Сирии рассказывает Alarabiya, публикуя видео в Instagram.
Так, по данным телеканала, после отъезда Башара Асада и его семьи из Дамаска президентская резиденция перешла под контроль повстанцев.
Также толпа снесла памятник отцу президента Сирии Хафезу Асаду.
СМИ отмечает, что сирийцы в Дамаске празднуют падение режима Асада, а также показывает ситуацию на улицах города.
Кроме того, телеканал опубликовал кадры из иранского посольства в Дамаске после того, как оно было взято штурмом.
По данным газеты al-Watan, захватившие столицу Сирии повстанцы вводят в Дамаске комендантский час с 16.00 до 05.00.
Также телеканал опубликовал кадры из гаража президентского дворца.
Напомним, ранее стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев, а президент страны Башар Асад, возможно, выехал за границу.
Также в СМИ появилась информация о возможной гибели Башара Асада в авиакатастрофе.
Между тем департамент военных операций сирийской вооруженной оппозиции объявил награду в 10 млн долларов за информацию, которая поможет в задержании главы государства.
В МИД России заявили, что в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197707-chto-proishodit-v-stolice-sirii-posle-zahvata-povstancami-video/