Президентский дворец и гараж: что происходит в столице Сирии после захвата повстанцами (видео)

В столице Сирии дворец президента страны Башара Асада остался без охраны и перешел под контроль повстанцев. СМИ публикуют кадры из Дамаска, передает NUR.KZ.

О ситуации в столице Сирии рассказывает Alarabiya, публикуя видео в Instagram.

Так, по данным телеканала, после отъезда Башара Асада и его семьи из Дамаска президентская резиденция перешла под контроль повстанцев.

Также толпа снесла памятник отцу президента Сирии Хафезу Асаду.

СМИ отмечает, что сирийцы в Дамаске празднуют падение режима Асада, а также показывает ситуацию на улицах города.

Кроме того, телеканал опубликовал кадры из иранского посольства в Дамаске после того, как оно было взято штурмом.

По данным газеты al-Watan, захватившие столицу Сирии повстанцы вводят в Дамаске комендантский час с 16.00 до 05.00.

Также телеканал опубликовал кадры из гаража президентского дворца.

Напомним, ранее стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев, а президент страны Башар Асад, возможно, выехал за границу.

Также в СМИ появилась информация о возможной гибели Башара Асада в авиакатастрофе.

Между тем департамент военных операций сирийской вооруженной оппозиции объявил награду в 10 млн долларов за информацию, которая поможет в задержании главы государства.

В МИД России заявили, что в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.