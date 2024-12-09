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"Акт справедливости": Байден сделал заявление в связи с падением режима Асада в Сирии

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kyle Mazza / Anadolu / Getty Images

Президент США Джо Байден назвал "актом справедливости" падение режима Башара Асада в Сирии. По его словам, это дает сирийцам историческую возможность, передает NUR.KZ со ссылкой CNN.

Соответствующее заявление глава США сделал во время своего выступления в Белом доме через несколько часов после того, как СМИ сообщили, что Асад прибыл с семьей в Москву.

"Наконец-то режим Асада пал. Этот режим жестоко обращался, пытал и убивал буквально сотни тысяч невинных сирийцев. Падение режима является основополагающим актом справедливости. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны", — заявил Байден.

Он также отметил, что сейчас наступил момент "риска и неопределенности", поскольку все пытаются понять, что будет дальше.

"США будут работать с нашими партнерами и заинтересованными сторонами в Сирии, чтобы помочь им воспользоваться возможностью управлять риском", — добавил глава США.

Байден также перечислил действия, которые США предпримут после падения режима.

Так, по его словам, США намерены поддержать "соседей Сирии, включая Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, если в этот переходный период со стороны Сирии возникнет какая-либо угроза", а также обеспечить стабильность на востоке Сирии, защищая любой (военный) персонал Штатов.

"Мы будем взаимодействовать со всеми сирийскими группами, в том числе в рамках процесса, возглавляемого ООН, по организации перехода от режима Асада к независимой и суверенной Сирии с новой конституцией и новым правительством", - заключил Байден.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197784-akt-spravedlivosti-bayden-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-padeniem-rezhima-asada-v-sirii/

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