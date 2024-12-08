Повстанцы заявили о захвате Дамаска, премьер Сирии - о готовности передать власть

Столица Сирии Дамаск похоже все-таки оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов. Премьер-министр страны заявил, что готов принимать любые меры по «передаче» власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Около 6 утра по местному времени повстанцы сообщили, что вошли в Дамаск, захватили расположенную возле города тюрьму Сайедная и освободили находившихся там заключенных.

Повстанцы назвали это «концом эры несправедливости». На неверифицированных пока видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как люди покидают территорию Сайеднаи. С самого начала гражданской войны в Сирии в 2011 году туда помещали противников режима Башара Асада. Правозащитники заявляли, что за первые пять лет войны здесь в условиях полной секретности было казнено от 5 тыс. до 13 тыс. человек.

Утром повстанцы вышли в эфир государственного телевидения и Радио Дамаск и заявили, что они свергли режим президента Башара Асада и освободили политических заключенных.

В своем обращении к народу они призвали «моджахедов [то есть воинов] и граждан обеспечить сохранность собственности свободного сирийского государства».

«Да здравствует Сирия, свободная и гордая! Для всех сирийцев вне зависимости от секты», — заявили повстанцы.

Единственный официальный комментарий о происходящем в Дамаске дал премьер-министр страны Мухаммад Гази аль-Джалали. Он заявил, что остается у себя дома и готов поддержать преемственность управления после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска.

Аль-Джалали добавил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принимать любые меры по «передаче» власти. В ответ на это лидер повстанцев заявил агентству AFP, что государственные учреждения в Дамаске останутся под контролем премьер-министра до официальной передачи власти.

Местонахождение президента Сирии Башара Асада до сих пор точно неизвестно. Агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сирийских офицеров сообщило, что президент страны Башар Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении. Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) не исключил, что частный самолет, вылетевший из аэропорта Дамаска, перевозил именно его.

New York Times пишет, что на неверифицированной фотографии, распространившейся в социальных сетях, изображен экран в международном аэропорту Дамаска с девятью отмененными рейсами. Единственный рейс на табло, который вылетел, направлялся в Москву.

Сразу после этого, по данным SOHR, офицеры сирийской армии были демобилизованы. Сотни военнослужащих сирийской армии и сил безопасности были замечены снимающими военную форму после того, как им сообщили, что они уволены из-за падения режима.

Десятки жителей Дамаска также пытались покинуть страну, однако в столичном аэропорту царил хаос, передавала телекомпания CNN.

На видеокадрах, которые верифицировал телеканал, видно, как они быстро проходят через контрольные пункты безопасности и устремляются к выходам на посадку.

В аэропорту, по-видимому, почти не было персонала, отмечает CNN, а на сайтах, отслеживающих полеты, не было зафиксировано ни одного вылета в ближайшее время. Российское госагентство «РИА Новости» со ссылкой на сирийское радио сообщило, что все сотрудники покинули международный аэропорт Дамаска, его работа полностью прекращена.

При этом другие жители Дамаска начали собираться на площади Омейядов (там расположены важные правительственные учреждения, включая Министерство обороны страны), чтобы отпраздновать свержение режима Башара Асада.

На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, как играет музыка и около десятка человек танцуют вокруг танка, который, по всей видимости, был брошен военными.

Сирийская армия назвала происходящее в стране масштабным заговором и призвала граждан сохранять бдительность в защите стабильности и суверенитета Сирии.