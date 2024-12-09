Возможных лидеров Сирии после падения режима Асада назвали в Турции

Турецкая газета Karar опубликовала список из девяти человек, которые могут занять руководящие посты в Сирии после отставки Башара Асада, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Первым в списке тех, кто "окажет влияние на будущее Сирии", идет лидер организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулани (Ахмад аш-Шара). Эта группировка сыграла ключевую роль в начавшемся 27 ноября наступлении антиправительственных сил. Ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, что известно об этой группировке.

На второе место газета поставила Рияда Хиджаба, пробывшего премьером Сирии два месяца (июнь — август 2012 года) и после присоединившегося к оппозиции.

За ним идет нынешний премьер-министр Мухаммад Гази аль-Джалали. Лидер ХТШ отдал приказ о том, что власти на время транзитного периода останутся под его управлением.

Четвертое место в списке занял лидер Национальной коалиции сирийской оппозиции Хади аль-Бахра, проживающий в Турции. После сообщений о том, что Асад сложил полномочия и покинул Дамаск, аль-Бахра заявил о намерении провести встречи с представителями ООН, а также арабских и европейских стран, чтобы обсудить будущее Сирии.

Также в список попали бывшие руководители Сирийского национального совета (СНС) Джордж Сабра, Бурхан Гальюн, Ахмад Муаз аль-Хатиб, Абдель Басит Сейда, экс-министр сельского хозяйства Сирии Эсад Мустафа.

Напомним, ранее стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

Вчера МИД России заявили, что в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Вечером несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву.

На ситуацию в Сирии отреагировали в США – Байден назвал произошедшее "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Между тем турецкие СМИ назвали возможных лидеров Сирии после падения режима Асада. В список вошли девять человек.