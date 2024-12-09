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Новости русской службы Би-би-си

Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг: Падение Асада – удар по престижу России

Опубликовано:

Башар Асад и Владимир Путин
Башар Асад и Владимир Путин. Фото: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Именно российская военная мощь помогала Башару Асаду удерживать власть на протяжении последних девяти лет. Но за считанные дни кремлевский проект в Сирии рассыпался, и Москва, похоже, ничего не может с этим поделать.

Это перевод репортажа корреспондента BBC, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

В своем заявлении российское Министерство иностранных дел сообщило, что Асад покинул пост президента и страну (не предоставив никаких подробностей о том, куда он уехал).

Оно добавило, что Москва «с крайней озабоченностью следит за драматическими событиями в Сирии».

Падение режима Асада — это удар по престижу России.

Отправка в 2015 году тысяч военнослужащих на помощь Асаду была призвана решить одну из главных стоящих перед Россией задач — заявить о себе как о мировой державе. Это был первый серьезный вызов Владимира Путина могуществу и доминированию Запада за пределами бывшего советского пространства.

Сначала казалось, что эта задача решена. В 2017 году президент Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и заявил, что все цели достигнуты. Несмотря на распространенные сообщения о том, что российские авиаудары приводят к жертвам среди мирного населения, российское Министерство обороны чувствовало себя достаточно уверенно, чтобы отправлять в Сирию представителей международных СМИ — засвидетельствовать успехи российской военной операции.

Во время одной из таких поездок один из офицеров сказал мне, что Россия пришла в Сирию «надолго».

Но дело было не только в престиже.

В обмен на военную помощь сирийские власти предоставили России в аренду на 49 лет авиабазу в Хмеймиме и военно-морскую базу в Тартусе. Россия получила важный плацдарм в Восточном Средиземноморье. Базы стали узловыми точками для переброски военных подрядчиков в Африку и обратно.

Теперь Москве предстоит ответить на ключевой вопрос: что будет с этими российскими базами?

В своем заявлении российский МИД сообщил, что базы в Сирии приведены в состояние «повышенной боевой готовности», но при этом заявил, что «в настоящее время серьезной угрозы для них нет».

Асад был самым верным союзником России на Ближнем Востоке. Кремль вложил в него огромные средства. Он вкладывал ресурсы — финансовые, военные, политические — в поддержание его у власти. Российским властям будет непросто представить его свержение иначе чем крупную потерю для Москвы.

Но в своем посте в соцсетях вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев написал: «То, что происходит в Сирии, очень тяжело для всех без исключения… трагедия для всех. Для россиян приоритетом является обеспечение безопасности наших граждан, как гражданских лиц, включая дипломатов и их семьи, так и, конечно, военнослужащих».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197821-korrespondent-bi-bi-si-stiv-rozenberg-padenie-asada-udar-po-prestizhu-rossii/

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