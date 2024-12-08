СМИ заявили о возможной гибели Башара Асада

Два сирийских источника сообщили агентству Reuters, что существует очень высокая вероятность того, что Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, передает NUR.KZ.

Как отмечает РИА "Новости", самолет "Ил-76" сирийской авиакомпании Syrian Air, появившийся на радарах в районе Дамаска, на котором, предположительно, мог находиться президент Сирии Башар Асад, исчез с них примерно через 40 минут полета неподалеку от города Хомс.

Его местонахождение до сих пор неизвестно, следует из данных сервиса Flightradar24.

Согласно его информации, это произошло, когда борт находился на высоте 495 метров над уровнем моря.

Напомним, ранее стало известно, что столица Сирии Дамаск оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов. Премьер-министр страны заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Незадолго до этого сообщалось, что тысячи людей покидают сирийский город Хомс из-за наступления повстанцев.