Армия Израиля открыла фронт в Сирии и ввела войска в буферную зону в районе Голанских высот

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об открытии фронта в Сирии и вводе войск в буферную зону в районе Голанских высот, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление начальника Генштаба Армии обороны Израиля генерала-лейтенанта Герци Халеви опубликовал Telegram-канал ЦАХАЛ,

"Сухопутные войска ведут боевые действия на четырех фронтах: против террористов в Иудее и Самарии, в секторе Газа, в Ливане, а вчера вечером мы перебросили войска на территорию Сирии", — заявил Халеви.

Израильские и арабские СМИ пишут, что израильские силы заняли гору Хермон с сирийской стороны в районе Голанских высот, откуда отошла сирийская армия. Отмечается, что "фактически это первое присутствие ЦАХАЛ в этом районе после Войны Судного дня".

Как уточняет издание, Война Судного дня — война Египта и Сирии против Израиля 6–25 октября 1973 года. Тогда столкновение началось с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции. Египет начал наступление на Синайский полуостров, контролировавшийся израильскими силами, а Сирия — на Голанские высоты. После ряда успешных контратак Израиля военные действия завершились.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что было принято решение о размещении сил в буферной зоне. Армия объявила несколько районов на оккупированных Голанских высотах закрытой военной зоной.

Между тем западные СМИ пишут, что Израиль нанес удары по Дамаску. Целью стал исследовательский центр, который, как подозревает израильская сторона, использовался Ираном для разработки дальнобойных ракет. Также, по данным СМИ, израильские ВВС ударили по авиабазе Халхала на юге Сирии.