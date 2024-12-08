СМИ: Башар Асад с семьей прибыл в Москву

Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.

"Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал собеседник агентства.

Аналогичную информацию озвучил источник в Кремле агентству ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Дамаск оказался в руках повстанцев, а президент Сирии, возможно, покинул страну.

Позже два сирийских источника сообщили агентству Reuters, что существует очень высокая вероятность того, что Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

Между тем департамент военных операций сирийской вооруженной оппозиции объявил награду в 10 млн долларов за информацию, которая поможет в задержании бывшего главы государства.

В МИД России заявили, что в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.