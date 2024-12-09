Появились фото и видео из разграбленного дворца Башара Асада в Дамаске

Захватившие власть в Сирии повстанцы разгромили дворец экс-президента страны Башара Асада. После в дворец пришли десятки обычных сирийцев, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как пишет издание дворец был совершенно пуст, в нем остались только мебель и портрет Асада, брошенный на пол. Получившие доступ ко дворцу сирийцы снимали его и выкладывали в Сеть.

"Я фотографирую, потому что я так счастлив быть здесь, посреди его дома", - заявил журналистам местный житель, показывая фотографии на своем мобильном телефоне. Он выразил надежду, что сирийцы теперь объединятся и "вместе построят эту страну".

По данным издания, резиденция Башара Асада в элитном районе Аль-Малики сирийской столицы состоит из трех шестиэтажных домов.

Ранее повстанцы также обнаружили и конфисковали автомобили Ferrari, Audi, Mercedes и другие люксовые модели Башара Асада.

По некоторым данным, повстанцы разграбили весь правительственный квартал.

Вместе с тем сирийская оппозиция призвала граждан уважительно относиться к государственной собственности, поскольку здания и сооружения всех видов "принадлежат народу, а не террористическому режиму Башара Асада".