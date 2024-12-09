Появились фото и видео из разграбленного дворца Башара Асада в Дамаске
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Захватившие власть в Сирии повстанцы разгромили дворец экс-президента страны Башара Асада. После в дворец пришли десятки обычных сирийцев, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
Как пишет издание дворец был совершенно пуст, в нем остались только мебель и портрет Асада, брошенный на пол. Получившие доступ ко дворцу сирийцы снимали его и выкладывали в Сеть.
"Я фотографирую, потому что я так счастлив быть здесь, посреди его дома", - заявил журналистам местный житель, показывая фотографии на своем мобильном телефоне. Он выразил надежду, что сирийцы теперь объединятся и "вместе построят эту страну".
По данным издания, резиденция Башара Асада в элитном районе Аль-Малики сирийской столицы состоит из трех шестиэтажных домов.
Ранее повстанцы также обнаружили и конфисковали автомобили Ferrari, Audi, Mercedes и другие люксовые модели Башара Асада.
По некоторым данным, повстанцы разграбили весь правительственный квартал.
Вместе с тем сирийская оппозиция призвала граждан уважительно относиться к государственной собственности, поскольку здания и сооружения всех видов "принадлежат народу, а не террористическому режиму Башара Асада".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197790-poyavilis-foto-iz-razgrablennogo-dvorca-bashara-asada-v-damaske/