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МИД России: Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну

Опубликовано:

Башар Асад
Башар Асад. Фото: instagram.com/syrianpresidency

Министерство иностранных дел России сделало заявление по поводу событий в Сирии, отметив, что Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном новостном канале МИД РФ, в ведомстве с крайней озабоченностью следят за событиями в Сирии.

"В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Россия в этих переговорах не участвовала.

При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.

В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции", - отметили в ведомстве.

Также здесь добавили, что российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.

Напомним, ранее стало известно, что Дамаск оказался в руках повстанцев, а президент Сирии, возможно, покинул страну.

Позже два сирийских источника сообщили агентству Reuters, что существует очень высокая вероятность того, что Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

Между тем департамент военных операций сирийской вооруженной оппозиции объявил награду в 10 млн долларов за информацию, которая поможет в задержании бывшего главы государства. Пока о его судьбе ничего неизвестно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197716-mid-rossii-asad-ostavil-post-prezidenta-sirii-i-pokinul-stranu/

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