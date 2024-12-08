Повстанцы назначили награду в 10 млн долларов за информацию о Башаре Асаде

Каждому, кто предоставит информацию о местонахождении президента Сирии Башаре Асаде, обещана крупная награда. Об этом со ссылкой на департамент военных операций сообщает издание Alsaa.

Департамент военных операций сирийской вооруженной оппозиции объявил награду в 10 млн долларов за информацию, которая поможет в задержании президента Сирии Башара Асада.

Напомним, ранее стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

Премьер-министр страны заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад, предположительно, бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Пока точное местонахождение Башара Асада неизвестно. Однако два сирийских источника сообщили агентству Reuters, что существует очень высокая вероятность того, что он мог погибнуть в авиакатастрофе.

По данным сервиса Flightradar24, самолет сирийской авиакомпании Syrian Air, появившийся на радарах в районе Дамаска, на котором, возможно, мог находиться президент Сирии, исчез с них примерно через 40 минут полета неподалеку от города Хомс. О судьбе воздушного судна пока ничего не сообщается.