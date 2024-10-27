Трамп пообещал не отправлять американцев воевать за рубежом в случае своей победы

Дональд Трамп, в случае своей победы на президентских выборах, пообещал не отправлять американцев участвовать в зарубежных конфликтах, передает NUR.KZ со ссылкой на медиакомпанию RSBN.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе митинга в Пенсильвании накануне, 26 октября, заявил, что в случае победы на президентских выборах не будет отправлять американских военных участвовать в зарубежных конфликтах.

Трансляции митинга велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN (Right Side Broadcasting Network).

"При мне США не вели войны. Мы (прим.ред - добивались) мира через силу. Это замечательно. Вы не должны отправлять детей на войну, чтобы их подорвали ради страны, о которой вы никогда не слышали. Я не буду отправлять вас сражаться и погибать в глупых иностранных войнах, которым нет конца", - отметил Трамп.

В ходе выступления он также акцентировал внимание избирателей на том, что в случае победы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис участие в иностранных конфликтах будет неизбежно.

"Она не справится с председателем Китая Си, с Путиным, с Ким Чен Ыном. И тогда всех ваших сыновей и дочерей призовут и отправят сражаться в страну, о которой вы даже никогда не слышали", - заявил Трамп.

Ранее Трамп озвучил первоочередную задачу в случае победы на выборах - он пообещал сразу же приступить к работе по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Трамп пообещал бизнесменам США снижение налогов, если он станет президентом, а также отменить налог на оплату сверхурочного труда в США.

Мы также писали, что Трамп и Харрис также пообещали американцам отменить налог на чаевые.

Напомним, экс-глава США Дональд Трамп баллотируется на второй президентский срок. Свое решение участвовать в выборах президента США в 2024 году он озвучил еще летом 2022 года. А в начале прошлого года Трамп начал кампанию на выборах президента.

В середине июля этого года Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев.

Отметим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.