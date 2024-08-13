Трамп и Харрис пообещали американцам отменить налог на чаевые

Конкуренты в борьбе за пост президента США Трамп и Харрис включили в свою предвыборную кампанию один и тот же пункт, предполагающий отмену налога на чаевые, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Действующий вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис пообещала отменить налоги на чаевые для работников сферы услуг и гостеприимства, повторив аналогичное обещание своего конкурента и бывшего президента США Дональда Трампа.

Оба кандидата дали свои обещания во время общения с избирателями в Неваде, ключевом колеблющемся штате, который в значительной степени зависит от индустрии гостеприимства. По состоянию на июнь около четверти рабочей силы штата занято в этом секторе.

Хотя отмена налогов на чаевые может привлечь к голосованию представителей сфер гостеприимства, на практике, по словам экспертов, данная мера принесет не много пользы американской экономике. Многие работники этих сфер, получающие чаевые наличными, и так никогда не обращались в Налоговую службу.

С большей вероятностью от данной меры выиграют лишь работники элитных ресторанов и гостиниц, которые получают чаевые в намного большем размере, чем работники закусочных и кофеен.

По состоянию на прошлый год, в профессиях, предполагающих выплату чаевых, работали около 4 млн человек, что составляет около 2,5% всех занятых в США, по данным Лаборатории бюджета Йельского университета.