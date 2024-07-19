Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев

Дональд Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом экс-президент США заявил на съезде республиканцев, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, Трамп на съезде Республиканской партии заявил, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост.

"Я с гордостью принимаю вашу номинацию", — сказал Дональд Трамп.

Он заверил участников съезда в том, что каждый день будет стараться оправдывать доверие избирателей и никогда их не подведет.

Отмечается, что республиканцы номинировали Трампа в понедельник. Также сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты. Он также "скромно и с благодарностью" принял номинацию.

Ранее сообщалось, что Национальный съезд Республиканской партии также выдвинул кандидатуру Вэнса на пост вице-президента. А Дональд Трамп в ходе съезда стал официальным кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Тогда же Дональд Трамп предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на выборах.

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, 13 июля в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил осуждение после покушения на жизнь Трампа.

Нынешний президент США Джо Байден после покушения на Дональда Трампа обратился к нации. Он заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а насилие не должно становиться нормой, которому не место в стране.

Позже сам Трамп высказался о произошедшем. Он назвал действия агентов Секретной службы фантастическими. А также раскрыл некоторые детали инцидента.

Аналитики заявили, что покушение на Дональда Трампа, случившееся в Пенсильвании, повышает его шансы на возвращение в Белый дом.

Сообщалось также, что глава Секретной службы США отказалась уходить в отставку после покушения на Трампа.

Отметим, что через пару дней кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп впервые появился на публике после попытки покушения. Он вышел с забинтованным ухом.