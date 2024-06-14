Дональд Трамп пообещал бизнесменам США снижение налогов, если он станет президентом

Дональд Трамп во время встречи с топ-менеджерами ведущих компаний США пообещал снизить налоги для бизнеса, если ему удастся вернуться в Белый дом, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Трамп сделал данное заявление во время встречи с представителями крупных американских компаний, которая прошла в Вашингтоне. На встрече присутствовали около 100 корпоративных лидеров, в том числе Джейн Фрейзер из Citigroup, Тим Кук из Apple, Брайан Мойнихан из Bank of America и руководитель JPMorgan Chase Джейми Даймон.

Встреча состоялась всего через несколько недель после того, как Трамп стал первым в истории президентом США, признанным присяжными виновным в уголовном преступлении. Он также провел встречу на Капитолийском холме с представителями Республиканской партии.

Встреча с предпринимателями проходила за закрытыми дверями, однако один из присутствовавших рассказал, что Дональд Трамп обещал рассмотреть возможность дальнейшего снижения ставки корпоративного налога, которая сейчас составляет 21%. В 2017 году, будучи президентом США, Трамп снизил ее до данного значения с 35%.

Один из участников встречи заявил, что "это был тот же Трамп, которого мы все знаем, только более сдержанный".

Экономический советник Трампа Стивен Мур заявил, что во время встречи участники обсудили вопрос использования тарифов на импорт в качестве "тактики ведения переговоров" с зарубежными странами.

Он также подтвердил, что Трамп действительно готов продолжить снижение налоговой ставки, начатое в 2017 году. При этом срок действия некоторых налоговых мер поддержки бизнеса, принятых при Трампе, истекает уже в 2025 году.