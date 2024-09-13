Трамп пообещал отменить налог на оплату сверхурочного труда в США, если станет президентом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал отменить налог для работодателей на оплату сверхурочных, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Всего через несколько дней после неуверенного выступления на президентских дебатах, Трамп обратился к американским работодателям и пообещал отменить налоги на оплату сверхурочной работы.

"Мы отменим все налоги на сверхурочную работу. Люди, которые работают сверхурочно, являются одними из самых трудолюбивых граждан в нашей стране, и слишком долго Вашингтон не заботился о них", — заявил Трамп, выступая перед избирателями в штате Аризона.

Эта мера увеличит стоимость почасовой оплаты труда людей, работающих больше 40 часов в неделю. По мнению экспертов, таким образом, Трамп стремится привлечь к голосованию представителей рабочего класса, чей голос может оказаться решающим на выборах.

В последние три месяца Трамп активно выступает за снижение налогов, предлагая программы, ориентированные на ключевые избирательные округа.

Ранее он предложил отменить все налоги на чаевые, чтобы завоевать поддержку работников ресторанов, отелей и казино в колеблющемся штате Невада. Кроме того, Трамп заявил о намерении отменить налоги на пособия по социальному обеспечению, что могло бы помочь пожилым избирателям.