Трамп заявил, что принял решение об участии в выборах президента США в 2024 году

Дональд Трамп. Фото: Scott Olson/Getty Images

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что уже принял решение по поводу своего участия в президентских выборах в 2024 году, передает Intelligencer - New York Magazine.

В статье приводятся слова Трампа, который с уверенностью заявляет, что если решит баллотироваться в 2024 году, то обязательно выиграет.

"Послушайте, я совершенно уверен, что, если я решу баллотироваться, я выиграю", - сказал 45-й президент Соединенных Штатов.

Он также подтвердил, что "принял решение" по поводу своего участия в предстоящих президентских выборах США.

"Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет. Лично я уже принял это решение", - сказал он.

Ранее Трамп сообщил в соцсетях о смерти своей первой супруги Иваны. Причины смерти не сообщаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978615-tramp-zayavil-chto-prinyal-reshenie-ob-uchastii-v-vyborah-prezidenta-ssha-v-2024-godu/