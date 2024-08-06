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Трамп озвучил первоочередную задачу в случае победы на выборах

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brett Carlsen/Bloomberg/Getty Images

В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп пообещал сразу же приступить к работе по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, как пишет издание, в случае прихода к власти намерен начать работу с урегулирования конфликта в Украине. Об этом стало известно в ходе беседы Трампа со стримером Эдином Россом.

"Если выиграю на выборах, первое, что я сделаю - я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским. Я очень хорошо знаю их обоих, и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры - прим. ред.)", - отметил Дональд Трамп.

По информации агентства, экс-глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня уже пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года.

При этом Трамп акцентировал внимание на том, что конфликта в Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента, пишет издание.

Напомним, экс-глава США Дональд Трамп баллотируется на второй президентский срок. Свое решение участвовать в выборах президента США в 2024 году он озвучил еще летом 2022 года. А в начале прошлого года Трамп начал кампанию на выборах президента.

В середине июля этого года Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев.

Отметим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2145093-tramp-ozvuchil-pervoocherednuyu-zadachu-v-sluchae-pobedy-na-vyborah/

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