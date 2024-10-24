Камала Харрис начинала кампанию с позитива, а теперь называет Трампа фашистом. Почему?

В среду днем Камала Харрис, стоя на пороге резиденции вице-президента в Вашингтоне, выступила с короткой, но язвительной атакой на своего республиканского соперника по президентской гонке.

Назвав Дональда Трампа «все более не в себе и нестабильным», она припомнила критические замечания, сделанные Джоном Келли, бывшим главой аппарата Трампа в Белом доме, в недавнем интервью New York Times.

Вице-президент цитировала Келли, говорившего, что Трамп «определенно попадает под общее определение фашистов» и несколько раз одобрительно отзывался о Гитлере.

Харрис сказала, что ее соперник хочет «неограниченной власти», а позже, когда во время мероприятия на CNN ее прямо спросили, считает ли она Трампа «фашистом», она ответила: «Да, считаю».

Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Вскоре после окончания мероприятия Трамп написал в X и на своем сайте Truth Social, что комментарии Харрис — это признак того, что она проигрывает. Она «все больше повышает градус своей риторики, заходя так далеко, что называет меня Адольфом Гитлером и всем остальным, что приходит в ее извращенный ум», высказался Трамп.

На заключительном этапе политических кампаний — особенно таких напряженных, как президентская гонка 2024 года, — кандидатам свойственно переходить на негатив. Нападки, как правило, более эффективны в плане мотивации своих сторонников прийти на избирательные участки и срыва кампаний соперников.

Однако для Харрис более жесткая позиция по отношению к Трампу контрастирует с более оптимистичным, «радостным» посылом первых дней ее кампании.

Хотя на съезде демократов она и предупреждала о том, что в случае избрания Трампа никаких политических ограничителей для его действий больше не будет, Харрис в значительной степени отошла от основного посыла кампании президента Джо Байдена о том, что Трамп представляет экзистенциальную угрозу для американской демократии.

Однако, по мнению политтехнолога Мэтта Беннетта из центристской демократической группы «Третий путь», понятно, почему Харрис на этот раз не преминула обратить внимание на нарисованный Келли мрачный портрет Трампа как человека с авторитарными наклонностями.

«Все, что она делает сейчас, — это тактика, — сказал Беннет. — Главная задача состояла в том, чтобы как можно больше избирателей узнали о том, что сказал Келли».

Последние высказывания вице-президента — очередной этап стратегии ее кампании, направленной на привлечение независимых избирателей и умеренных республиканцев, которые могли бы поддержать кандидата от демократов. Опросы показывают, что гонка очень напряженная, ни один из кандидатов не имеет решающего перевеса ни в одном из колеблющихся штатов.

В пригородах крупнейших городов в ключевых штатах — Филадельфии, Детройта, Милуоки и Феникса, например, — живут высокооплачиваемые профессионалы с высшим образованием, в прошлом тяготевшие к республиканцам. Но, как показывают опросы, возможное возвращение Трампа в Белый дом начинает их беспокоить.

«Ее дело — создать как можно более широкую коалицию и привлечь на свою сторону разочарованных республиканцев — людей, которые просто не чувствуют, что снова могут проголосовать за Трампа», — говорит Беннетт.

Девинн ДеВеласко, 20-летняя независимая избирательница из Небраски, — одна из тех, кого уже убедил длинный список высокопоставленных республиканцев, работавших на Трампа, когда он был президентом, но теперь считающих, что для этой должности он больше не пригоден.

Хотя она надеется, что другие республиканцы присоединятся к ней и поддержат Харрис, ее беспокоит, что люди начинают уставать от громких заявлений о бывшем президенте.

«Эти сообщения о комментариях Келли меня не шокировали, это мало что изменило», — сказала ДеВеласко в интервью Би-би-си.

Республиканский стратег Денис Грейс Гитшем сказала, что подобную риторику о Трампе избиратели слышат с 2016 года, поэтому любые новые обвинения вряд ли сильно повлияют на их мнение.

«Если вы голосуете против Дональда Трампа, потому что он не нравится вам как личность, то вы уже определились с выбором, — сказала она в интервью Би-би-си. — Но если вас больше интересует политика, и это важнее, чем характер и вайб, то вы голосуете за человека, при президентстве которого вам, по вашему личному мнению, жилось лучше».

И Харрис, и Трамп в последние дни оттачивали свои колкие замечания. В понедельник, в ходе своей поездки по штатам Среднего Запада, Харрис неоднократно предупреждала о последствиях президентства Трампа — о правах на аборты, о здравоохранении, об экономике и внешней политике США.

Танцующий Дональд Трамп. Фото : Rebecca Noble/Getty Images

В пятницу она проведет митинг в Техасе — штате, который, по ее словам, наиболее ярко демонстрирует будущий мир запретов на аборты, если Трамп вернется к власти. В следующий вторник она будет в Вашингтоне, причем ее выступление, как сообщается, планируется провести у Национальной аллеи, где Трамп выступал в день, когда его сторонники напали на Капитолий.

Трамп тоже не отстает от конкурентки. На городском форуме в Северной Каролине он заявил, что Харрис «ленивая» и «тупая» и стала номинанткой от своей партии только благодаря своей этнической принадлежности и полу.

Он также выступил с собственным предупреждением, заявив, что, если Харрис победит, «у нас может больше не быть страны».

Впрочем, для Трампа это не является чем-то необычным: большую часть кампании он провел в нападках на демократов и защищая главные положения своей программы по вопросам иммиграции, торговли и экономики.

Заключительный этап кампании Харрис, направленный на привлечение на свою сторону независимых избирателей и настроенных против Трампа республиканцев, не лишен риска, считает Беннетт.

«Пытаясь продвинуть одну идею, вы неизбежно упускаете что-то другое, — говорит он. — Время кандидата и время, потраченное на предвыборную кампанию — это самое ценное, что у него есть. И то, как оно тратится, имеет значение».

Трамп уже более восьми лет раскалывает и поляризует американскую политику. У большинства американцев уже сложилось о нем твердое и глубоко укоренившееся мнение.

Если в день выборов антитрамповские настроения приведут Харрис к победе, ее тактику в последние дни предвыборной кампании можно будет считать оправданной. Если нет — ей непременно на это укажут, быстро и решительно.

При участии Аны Фаги