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Иран временно полностью закрыл воздушное пространство: все рейсы в страну отменены

Опубликовано:

Самолет летит в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Самолеты над Ираном перестанут летать до утра понедельника – все рейсы в страну и из страны отменены, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, все рейсы в воздушном пространстве Ирана отменены с 21:00 этого дня до 6:00 утра 7 октября по местному времени (с 22:30 до 7:30 по Астане).

Пассажиров попросили связаться с авиаперевозчиками для получения дополнительной информации и заверили, что беспокоиться о возврате средств не стоит: позднее будет объявлено о способах получить деньги обратно.

Как объяснили в Организации гражданской авиации Ирана, отмена рейсов связана с эксплуатационными ограничениями.

Однако издание отмечает, что в последний раз воздушное пространство Ирана закрывалось несколько дней назад, 2 октября, перед массированным ракетным обстрелом Израиля.

Отметим, ранее в Минтранспорта Казахстана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке рекомендовали казахстанским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Ирана и выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.

Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он назвал произошедшее большой ошибкой Ирана и пригрозил ответом на атаку.

В самом Иране же удары по Израилю назвали самообороной и объявили о их завершении.

Позже стало известно, что Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане. А вчера сообщалось, что Израиль нанес точечный удар по столице Ливана – Бейруту.

Добавим, что ранее в МИДе Казахстана рассказали, сколько граждан РК находятся в странах Ближнего Востока, в частности, в Израиле, Иране и Ливане. По словам представителя ведомства, МИД делает все возможное для обеспечения безопасности наших соотечественников и оказываем всевозможную поддержку в любых ситуациях.

На сегодня граждан Казахстана среди погибших и пострадавших в результате конфликта на Ближнем Востоке, согласно официальной информации, нет.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2170672-iran-vremenno-polnostyu-zakryl-vozdushnoe-prostranstvo-vse-reysy-v-stranu-otmeneny/

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