Иран после удара по Израилю предупредил США

Иран после ударов по территории Израиля предупредил США о том, что не стремится к региональной войне, но больше не будет проявлять одностороннюю сдержанность, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишут СМИ, ссылаясь на иранский источник, свое послание власти Ирана передали руководству США через Катар.

В послании говорится, что на любую израильскую атаку Иран даст "неординарный" ответ, который, в том числе, может затронуть объекты израильской инфраструктуры.

Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ракетной атаке Ирана вечером 1 октября. Спустя примерно час израильские военные сообщили, что атака закончилась. По предварительным данным, Иран запустил порядка 200 ракет.

Израильские СМИ писали о нескольких попаданиях в районе Тель-Авива, Беэр-Шевы и других. Известно как минимум об одном погибшем выходце из сектора Газы.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ракетная атака стала ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана при израильской атаке на штаб движения в пригороде Бейрута 27 сентября.

Тегеран пообещал, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».

В Израиле заявили, что действия Ирана «будут иметь последствия». Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильские военно-воздушные силы «продолжают действовать на полную мощность и сегодня вечером также продолжат наносить мощные удары по Ближнему Востоку».