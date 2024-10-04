"Минимальное наказание". Верховный лидер Ирана прокомментировал ракетный удар по Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи выступил с пятничной проповедью перед десятками тысяч людей в тегеранской мечети имама Хомейни и назвал недавний иранский ракетный удар по Израилю «корректным, логичным и законным».

Хаменеи произносит такого рода речи крайне редко — и в принципе не часто появляется на публике. В последний раз он выступал с подобной пятничной проповедью в 2020 году, вскоре после того, как недалеко от аэропорта Багдада в результате удара американских беспилотников был убит высокопоставленный иранский генерал Касим Сулеймани. Иран ответил на это ракетным ударом по американским военным базам в Ираке.

До этого Хаменеи выступал с такой же проповедью в 2012 году.

В своей нынешней речи верховный лидер Ирана назвал удар по Израилю «минимальным наказанием» за то, что он назвал «чудовищными преступлениями» этой страны. Он также назвал Израиль «вампирским» режимом, а США наградил эпитетом «бешеного пса».

Три дня назад иранские военные нанесли массированный удар по Израилю, выпустив около 200 баллистических ракет. По данным израильской армии, практически все они были сбиты, несколько израильтян получили легкие ранения. Из-за падения обломков ракеты был убит один палестинский житель оккупированного Западного берега реки Иордан.

Иранская армия ударила про Израилю в ответ на убийство Хасана Насраллы — лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая опирается на поддержку Ирана. Он погиб в результате израильского удара по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

Верховный лидер Ирана говорит на фарси и пользуется этим же языком для выступлений. Но часть пятничной речи он произнес по-арабски, чтобы обратиться к своим сторонникам на палестинских территориях и в Ливане.

Во время проповеди Хаменеи похвально отозвался о Насралле и выразил поддержку группировкам «Хезболла» и ХАМАС, которые, по его словам, «служат всему региону и всему исламскому миру».

Он заявил, что связанные с Ираном группы «не отступят» в своем противостоянии с Израилем, которое вступило в новую фазу после нападения ХАМАС 7 октября прошлого года.

Иран активно поддерживает не только «Хезболлу», но и ХАМАС, а также другие антиизраильские вооруженные группировки на Ближнем Востоке, которые называют себя «Осью сопротивления».

Хаменеи произнес пятничную проповедь после того, как в результате серии израильских ударов были убиты многие лидеры этих группировок, а также представители руководства иранского Корпуса стражей исламской революции.

Анализ: Хаменеи пытается продемонстрировать силу, спокойствие и единство

Решение верховного лидера выступить перед десятками тысяч людей в Тегеране может быть признаком тяжести ситуации, в которой сейчас оказался иранский режим. Израиль нанес существенный удар его прокси-группам и военным, а жители Ирана все чаще выражают недовольство властями.

Как отмечают обозреватели Би-би-си, речь Хаменеи была похожа на предыдущую, произнесенную в 2020 году после убийства Сулеймани.

Сейчас верховный лидер Ирана точно так же пытался продемонстрировать внешнему миру свою силу, а внутренней аудитории — спокойствие.

Выступление в центре Тегерана перед большим числом людей также призвано опровергнуть сообщения, что Хаменеи боится показываться на публике после убийств главы ХАМАС Исмаила Хании и Хасана Насраллы.

Проповедь могла быть и попыткой продемонстрировать единство с недавно избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и другими высокопоставленными фигурами. Пезешкиан, которого считают умеренным политиком, недавно подвергся критике, поскольку заявил, что Иран в какой-то момент может прекратить противостояние с Западом.

Хаменеи отверг предположения, что последние действия Израиля могут как-либо ослабить поддержку называемой «Оси сопротивления» со стороны Ирана.

Он также снова поддержал нападение ХАМАС на Израиль 7 октября — чего не делают многие другие лидеры стран региона с преимущественно мусульманским населением.