О катастрофической гуманитарной ситуации заявили в Ливане
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Министр по социальным делам во временном правительстве Ливана Хектор Хаджар заявил, что гуманитарная ситуация в стране близится к катастрофической, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
"Гуманитарная ситуация в Ливане переживает опасное испытание. Со стороны правительства делается все возможное, несмотря на большие трудности", – сказал Хаджар.
Министр отметил, что оказание помощи осложнено большим наплывом беженцев, количество которых приближается к миллиону. Центры временного размещения в связи с таким потоком работают на пределе и в случае прибытия новой волны беженцев их возможностей будет практически недостаточно.
"Отрицательно отразился и вопрос сирийских беженцев, которые покинули свои лагеря и переместились в центральные районы. При этом УВКБ ООН отказались от идеи развертывания палаточных лагерей, как это было предложено ранее", – пояснил Хаджар.
По его словам, центры временного размещения приняли около 150 тысяч человек, при это возможностей хватает обеспечить только 50% потребностей в продовольствии и 70% предметов первой необходимости.
При этом 400 тысяч беженцев остаются на сегодняшний день без возможности размещения в центрах из-за нехватки мест.
"Ливан в катастрофическом положении, и спасибо всем, кто помогал и продолжает нам помогать", – добавил Хаджар.
Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.
Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он назвал произошедшее большой ошибкой Ирана и пригрозил ответом на атаку.
В самом Иране же удары по Израилю назвали самообороной и объявили о их завершении.
Между тем вчера стало известно, что Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане.
Добавим, что вчера в МИДе Казахстана рассказали, сколько граждан РК находятся в странах Ближнего Востока, в частности, в Израиле, Иране и Ливане. По словам представителя ведомства, МИД делает все возможное для обеспечения безопасности наших соотечественников и оказываем всевозможную поддержку в любых ситуациях.
На сегодня среди погибших и пострадавших в результате конфликта на Ближнем Востоке, согласно официальной информации, нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2169054-o-katastroficheskoy-gumanitarnoy-situacii-zayavili-v-livane/
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