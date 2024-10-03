О катастрофической гуманитарной ситуации заявили в Ливане

Министр по социальным делам во временном правительстве Ливана Хектор Хаджар заявил, что гуманитарная ситуация в стране близится к катастрофической, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

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"Гуманитарная ситуация в Ливане переживает опасное испытание. Со стороны правительства делается все возможное, несмотря на большие трудности", – сказал Хаджар.

Министр отметил, что оказание помощи осложнено большим наплывом беженцев, количество которых приближается к миллиону. Центры временного размещения в связи с таким потоком работают на пределе и в случае прибытия новой волны беженцев их возможностей будет практически недостаточно.

"Отрицательно отразился и вопрос сирийских беженцев, которые покинули свои лагеря и переместились в центральные районы. При этом УВКБ ООН отказались от идеи развертывания палаточных лагерей, как это было предложено ранее", – пояснил Хаджар.

По его словам, центры временного размещения приняли около 150 тысяч человек, при это возможностей хватает обеспечить только 50% потребностей в продовольствии и 70% предметов первой необходимости.

При этом 400 тысяч беженцев остаются на сегодняшний день без возможности размещения в центрах из-за нехватки мест.

"Ливан в катастрофическом положении, и спасибо всем, кто помогал и продолжает нам помогать", – добавил Хаджар.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.

Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он назвал произошедшее большой ошибкой Ирана и пригрозил ответом на атаку.

В самом Иране же удары по Израилю назвали самообороной и объявили о их завершении.

Между тем вчера стало известно, что Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане.

Добавим, что вчера в МИДе Казахстана рассказали, сколько граждан РК находятся в странах Ближнего Востока, в частности, в Израиле, Иране и Ливане. По словам представителя ведомства, МИД делает все возможное для обеспечения безопасности наших соотечественников и оказываем всевозможную поддержку в любых ситуациях.

На сегодня среди погибших и пострадавших в результате конфликта на Ближнем Востоке, согласно официальной информации, нет.