Израиль нанес удар по столице Ливана (видео)

Израильская армия заявила о нанесении точечного удара по столице Ливана - Бейруту. СМИ пишут, что в пригородах столицы начались пожары, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об ударе по ливанской столиц Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале.

"Армия обороны Израиля нанесла точный удар по Бейруту", — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Детали в пресс-службе пообещали сообщить позже.

По информации арабоязычных СМИ, атаке подверглись южные пригороды Бейрута, а также город Кфар-Шуба на юге Ливана. Сообщается о столбах дыма и возгораниях в нескольких местах.

Помимо этого, СМИ пишут и об ударе по центру Исламского управления здравоохранения в районе Башура. Официального подтверждения информации пока нет, но в соцсетях публикуют кадры с места происшествия.