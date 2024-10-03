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Израиль нанес удар по столице Ливана (видео)

Опубликовано:

Бейрут
Бейрут. Иллюстративное фото: pexels.com

Израильская армия заявила о нанесении точечного удара по столице Ливана - Бейруту. СМИ пишут, что в пригородах столицы начались пожары, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об ударе по ливанской столиц Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале.

"Армия обороны Израиля нанесла точный удар по Бейруту", — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Детали в пресс-службе пообещали сообщить позже.

По информации арабоязычных СМИ, атаке подверглись южные пригороды Бейрута, а также город Кфар-Шуба на юге Ливана. Сообщается о столбах дыма и возгораниях в нескольких местах.

Помимо этого, СМИ пишут и об ударе по центру Исламского управления здравоохранения в районе Башура. Официального подтверждения информации пока нет, но в соцсетях публикуют кадры с места происшествия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2169049-izrail-nanes-udar-po-stolice-livana-video/

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