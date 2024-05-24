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"Мы соблюдаем закон": Германия заявила о готовности арестовать израильского премьера Нетаньяху

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Abir Sultan / Pool / AFP / Getty Images

Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт сообщил, что Германия готова арестовать израильского премьера Нетаньяху, передает NUR.KZ со ссылкой на The Jerusalem Post.

Посол Израиля в Берлине Рон Просор опубликовал пост в соцсети X, в котором призвал федеральное правительство Германии полностью отвергнуть легитимность Международного уголовного суда.

Однако пресс-секретарь немецкого канцлера Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт на вопрос, выполнит ли правительство Германии постановление МУС об аресте израильского премьера Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления ответил, что Германия готова к этому.

"Да, конечно. Мы соблюдаем закон", - заявил Хебестрайт.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечества, совершенные в секторе Газа с 8 октября 2023 года.

На этой неделе Норвегия официально признала Палестину независимым государством. Решение о признании независимости вступит в силу 28 мая. О признании Палестины объявили также Ирландия и Испания.

Позже израильский премьер Нетаньяху резко высказался о данном решении.

"Этому злу нельзя давать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается снова и снова совершить резню 7 октября", — заявил он тогда.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Позже премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2106510-my-soblyudaem-zakon-germaniya-zayavila-o-gotovnosti-arestovat-izrailskogo-premera-netanyahu/

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