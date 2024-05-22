Завязывают глаза и заставляют носить подгузники. Медработники рассказали о содержании палестинских заключенных в израильской больнице

Двое израильских медицинских работников рассказали Би-би-си на условиях анонимности, что палестинских заключенных в одном из военных госпиталей в Израиле регулярно приковывают к больничной койке, завязывают им глаза, иногда заставляют носить подгузники — такая практика, по утверждению одного из медиков, равносильна пыткам.

Речь идет о полевом госпитале на военной базе Сде-Тейман, расположенной на юге Израиля.

Он был создан Министерством здравоохранения Израиля после нападения ХАМАС 7 октября специально для лечения заключенных из Газы, поскольку сотрудники некоторых государственных больниц заявили о нежелании лечить боевиков этой группировки.

Израильские войска забирают большое количество людей из Газы и доставляют их на такие базы, включая Сде-Тейман, для допросов. Тех, кого подозревают в сотрудничестве с ХАМАС, отправляют в израильские центры содержания под стражей; многих отпускают обратно в Газу без предъявления обвинений.

Оба информатора, с которыми беседовала Би-би-си, могли оценить уровень медицинского обслуживания заключенных.

Один из медработников военного госпиталя рассказал, что операции задержанным палестинцам рутинно проводились без обезболивающих средств, причиняя им «непозволительную боль».

По его словам, однажды врач отказал ему в просьбе дать пожилому пациенту обезболивающее во время вскрытия инфицированной ампутационной раны.

«[Пациент] начал дрожать от боли, я остановился и сказал: „Мы не можем продолжать, ему нужно дать ему обезболивающее“».

Врач сказал, что вводить его уже поздно.

Другой информатор добавил, что обезболивающие средства использовались выборочно и «в очень ограниченном количестве». Он также сказал, что тяжело больным пациентам, содержащимся во временных военных учреждениях, отказывают в надлежащем лечении из-за нежелания государственных больниц браться за это.

Один из задержанных, 43-летний водитель такси из Хан-Юниса по имени Суфьян Абу Салах, рассказал Би-би-си, что ему пришлось ампутировать ногу, потому что израильтяне отказали в своевременном лечении инфицированной раны.

«Моя нога воспалилась, посинела и стала мягкой, как губка», — рассказал Салах, который с тех пор вернулся в Газу.

Старший врач, работающий в военном госпитале, попавшем под огонь критики, отрицает, что какие-либо ампутации стали прямым результатом условий содержания.

При этом он называет «дегуманизацией» применение кандалов и других средств ограничения передвижения заключенных.

Армия обороны Израиля заявила, что с заключенными в этом учреждении обращались «надлежащим образом».

Рассказам информаторов созвучен отчет, опубликованный в феврале правозащитной организацией «Врачи за права человека - Израиль» (основатель и генеральный директор которой доктор Рухама Мартон поддерживает кампанию политического давления на Израиль). В отчете утверждается, что гражданские и военные тюрьмы Израиля превратились в «аппарат возмездия» и что права человека в отношении заключенных нарушаются — в частности, их право на получение медицинской помощи.

По словам нескольких медработников, ответственных за лечение пациентов в больнице Сде-Тейман, заключенным завязывают глаза и приковывают к кровати все четыре конечности.

Их также заставляют носить подгузники вместо того, чтобы позволить ходить в туалет.

Армия обороны Израиля заявила, что использование наручников в больнице Сде-Тейман «рассматривается индивидуально и ежедневно, и осуществляется в тех случаях, когда возникает угроза безопасности».

По словам представителей армии, подгузники используются «только для тех заключенных, которые проходят медицинские процедуры, ограничивающие их передвижение».

Однако свидетели, в том числе старший анестезиолог учреждения Йоэль Дончин, утверждают, что и памперсы, и наручники используются в больничных палатах повсеместно.

«Армия делает пациента на 100% зависимым, как младенца, — говорит он. — Вы в наручниках, вы в подгузниках, вам нужна вода, вам нужно все — это дегуманизация».

Дончин отметил, что даже те пациенты, которые и так не могли ходить — например, те, у кого были ампутированы ноги — были прикованы наручниками к кровати. Он назвал эту практику глупой.

Один из врачей, знакомый с условиями содержания, сказал, что длительное приковывание к кровати причиняет «ужасные страдания», назвав это пыткой и заявив, что пациенты начинают чувствовать боль уже через несколько часов.

Другие говорили о риске долгосрочного повреждения нервной системы.

Два свидетеля, побывавшие в этом учреждении в первые недели войны в Газе, рассказали Би-би-си, что пациентов там держали голыми под одеялами.

Согласно своду медицинских правил Израиля, ни один пациент не должен быть связан, если для этого нет весомых оснований (таких, как вопросы безопасности), и что ограничение свободы должно быть сведено к минимуму.

Посетивший больницу глава Совета по медицинской этике страны Йосси Вальфиш заявил, что все пациенты имеют право на лечение без наручников, но безопасность персонала имеет приоритет над другими этическими соображениями.

«Террористам оказывается надлежащая медицинская помощь, — говорит он в опубликованном письме, — с целью свести к минимуму применение наручников и при этом обеспечить безопасность лечащего персонала».