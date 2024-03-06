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"Два государства для двух народов": позицию Казахстана по ситуации в секторе Газа озвучили в МИД

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Мурат Нуртлеу
Мурат Нуртлеу. Фото: официальный сайт МИД РК

Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу на сессии по ситуации в Палестине напомнил иностранным коллегам о позиции Казахстана в палестино-израильском кризисе, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Глава МИД Мурат Нуртлеу принял участие в чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС). Мероприятие было посвящено ситуации в Палестине, в нем также участвовали главы МИД Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Иордании, Ирана и других государств.

В ходе сессии они призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и скорейшему разрешению палестино-израильского конфликта.

Мурат Нуртлеу предложил использовать возможности Исламской организации по продовольственной безопасности и агентства KazAID для оказания гумпомощи жителям Газы.

"Министр подтвердил неизменную позицию Казахстана, в соответствии с которой единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства в границах 1967 года на основе формулы "два государства для двух народов", утвержденной ООН", – говорится на официальном сайте МИД РК.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Недавно премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2064729-dva-gosudarstva-dlya-dvuh-narodov-pozitsiyu-kazahstana-po-situatsii-v-sektore-gaza-ozvuchili-v-mid/

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