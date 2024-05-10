Палестина получила больше прав в ООН, но не полноправное членство

Сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию о членстве Палестины в организации. Документ расширил права Палестины, но не дал ей полноправное членство, передает NUR.KZ со ссылкой на ООН.

Как сообщается на официальном сайте Организации Объединенных Наций, 10 мая Генеральная Ассамблея ООН собралась на чрезвычайную сессию по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в связи с "незаконными действиями Израиля на оккупированных палестинских территориях".

В ходе заседания делегаты приняли предложенную ОАЭ резолюцию о членстве Палестины в ООН.

"Документ расширяет права Государства Палестина в Генеральной Ассамблее, но не наделяет его правом голосовать или выдвигать свою кандидатуру в органы Организации Объединенных Наций", - говорится в материале.

Отмечается, что, согласно уставу, Генеральная Ассамблея не может предоставить статус полноправного члена в ООН – для этого нужна рекомендация Совета Безопасности. Совет же на своем апрельском заседании не смог дать такую рекомендацию из-за вето США.

В принятой сегодня резолюции Генассамблея отмечает, что Государство Палестина соответствует требованиям для получения членства, и рекомендует Совету Безопасности "пересмотреть этот вопрос положительно".

Ранее Русская служба BBC сообщала, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и выводе оттуда израильских войск зашли в тупик. Несмотря на колоссальное давление международного сообщества и прошедшие во многих странах акции протеста против действий израильской армии, Нетаньяху настроен довести военную операцию в секторе до конца.

При этом ранее Байден предупреждал Израиль, что США прекратят поставки некоторых видов вооружений, если он начнет крупную наземную операцию в городе Рафах в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.