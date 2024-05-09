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Израиль ведет "точечную" операцию в Рафахе, в Каире продолжаются переговоры о перемирии. Близок ли выход из тупика?

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Танк
Израильские военные на пропускном пункте "Рафах". Фото: Anadolu/Getty Images

В среду в Каире возобновились переговоры по согласованию условий перемирия в семимесячной войне Израиля против ХАМАС. Параллельно израильские военные продолжили обстреливать и бомбить переполненный беженцами город Рафах, а также обстреливали цели по всему сектору Газа.

Несмотря на протесты международного сообщества, Израиль во вторник ввел танки в Рафах и занял одноименный КПП — основной канал доставки помощи в анклав.

Белый дом осудил прекращение гуманитарных поставок. Как стало известно, на прошлой неделе Вашингтон приостановил поставку боеприпасов Израилю, поскольку не удовлетворен планами операций ЦАХАЛ в Рафахе.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что поставка приостановлена в качестве очевидной реакции администрации Байдена на ожидаемый штурм Рафаха. Белый дом и Пентагон отказались от комментариев по этому поводу.

Позже израильские военные заявили, что другой крупный КПП на границе с Газой, "Керем-Шалом", возобновляет работу после паузы, вызванной обстрелами близлежащей территории боевиками ХАМАС в воскресенье — в результате тех обстрелов погибли четверо израильских военнослужащих. Начал работу и КПП "Эрез".

Однако агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило, что КПП "Керем-Шалом" остается закрытым. Местные жители говорят, что танки, подошедшие, чтобы взять под контроль КПП, не вошли в застроенные районы города, а за его пределами продолжаются перестрелки.

Израильские военные заявили, что проводят ограниченную операцию в Рафахе, чтобы уничтожить боевиков и разрушить используемую ХАМАС инфраструктуру.

Гражданским лицам было приказано отправиться в "расширенную гуманитарную зону", расположенную примерно в 20 км от города. Однако гуманитарные организации предупреждают, что эта зона не сможет справиться с наплывом беженцев: по оценкам ООН, в Рафахе укрывается около 1,4 млн человек.

Министерство иностранных дел Катара заявило в среду, что оно решительно осуждает вторжение Израиля в Рафах и призывает к международному вмешательству, чтобы предотвратить его.

Возобновление переговоров

Как сообщают египетские СМИ, переговоры о прекращении огня возобновились в среду в Каире "в присутствии всех сторон".

Высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что последний раунд переговоров будет "решающим".

"Сопротивление настаивает на законных требованиях своего народа и не откажется ни от одного из прав нашего народа", — сказал он агентству AFP на условиях анонимности.

Он предупредил, что нынешний раунд переговоров — "последний шанс" Израиля освободить десятки заложников, все еще находящихся в руках боевиков ХАМАС.

Выступающий посредником Катар призвал "к срочным международным действиям, чтобы предотвратить вторжение в Рафах и совершение геноцида".

Ранее ХАМАС заявил, что принял предложение о перемирии. Однако вечером в понедельник израильский чиновник на условиях анонимности сказал, что оно не отвечает требованиям Израиля.

Но затем другие официальные лица заявили, что предложения Египта близки к израильскому плану, выдвинутому в конце апреля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию "очень важным шагом", лишившим ХАМАС "прохода, который был необходим [ХАМАС] для установления господства террора".

Нетаньяху поручил членам делегации "твердо придерживаться условий, необходимых для освобождения" заложников, и "основных требований для обеспечения безопасности Израиля".

Министр обороны Йоав Галлант заявил, что Израиль может "углубить" свою операцию в Газе, если переговоры не приведут к возвращению заложников.

"Эта операция будет продолжаться до тех пор, пока мы не уничтожим ХАМАС в районе Рафаха и во всем секторе Газа, или пока не начнут возвращаться заложники", — сказал он.

Новые предложения

Несмотря на операции израильтян в Рафахе и бои в других районах Газы, Соединенные Штаты заявили, что, по их мнению, пересмотренное предложение ХАМАС о прекращении огня может привести к выходу из тупика.

В Каире все пять делегаций, участвовавших в переговорах о прекращении огня во вторник (ХАМАС, Израиль, США, Египет и Катар), положительно отреагировали на возобновление переговоров, и ожидается, что встречи продолжатся.

Директор ЦРУ Билл Бернс, как сообщают, вечером в среду приедет из Каира в Израиль для встречи с Биньямином Нетаньяху и другими израильскими официальными лицами.

Хотя в понедельник Израиль заявил, что последнее предложение, одобренное ХАМАС, неприемлемо, пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби отметил, что ХАМАС уже представил новую версию соглашения и новый текст предполагает, что оставшиеся пробелы "абсолютно точно могут быть восполнены".

Ранее сообщалось, что глава политбюро радикальной группировки Исмаил Хания провел телефонный разговор с премьер-министром Катара и министром разведки Египта и заявил им, что ХАМАС согласился с их предложением о прекращении огня.

Высокопоставленный палестинский чиновник, знакомый с предложением, сообщил Би-би-си, что ХАМАС якобы выразил готовность прекратить "враждебную деятельность навсегда", если условия соглашения будут выполнены.

Однако во вторник в Бейруте официальный представитель ХАМАС Усама Хамдан предупредил, что если наступление Израиля в Рафахе продолжится, то соглашения о перемирии достигнуть не удастся.

Аналитики считают, что вторжение Израиля в Рафах может либо усилить давление на ХАМАС, чтобы заставить его пойти на сделку, либо окончательно сорвать переговоры. Но, судя по всему, речь не идет о полномасштабном наземном вторжении в Рафах, которым Израиль давно угрожал и которое его союзники пытались предотвратить. Израильские военные называют операцию "точечной".

Израильские официальные лица сообщили Вашингтону, что вторничное наступление было "ограниченным и призванным перекрыть возможности ХАМАС по контрабанде оружия и средств в Газу", а не полномасштабной атакой, сказал пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби.

"Мы не хотим, чтобы в Рафахе проводилась какая-либо операция, которая не учитывала бы должным образом безопасность всех людей, которые там находятся, — сказал Кирби. — Мы будем очень, очень внимательно следить за этим".

Что предусматривает соглашение

Судя по деталям, изложенным на данный момент официальными представителями ХАМАС, предложение, на которое согласилась палестинская группировка, включает три этапа.

В ходе первого этапа, продолжающегося шесть недель, Израиль прекращает боевые действия, ХАМАС выдает 33 израильских заложников, живых или мертвых. Израиль в ответ освобождает 30 детей и женщин за каждого освобожденного израильского заложника на основании списков, предоставленных ХАМАС.

В сектор Газа начинает поступать достаточное количество гуманитарной помощи — по 600 грузовиков в день, из них 50 — с топливом, необходимым для работы электростанций и пекарен. Поставки помощи продолжаются на всех этапах соглашения.

На третий день ХАМАС освободит трех израильских заложников, а затем будет освобождать еще по три заложника каждую неделю, в первую очередь женщин, гражданских лиц и призывников.

На шестой неделе ХАМАС выдаст всех оставшихся гражданских заложников, чье освобождение предусмотрено на этом этапе. В обмен на это Израиль освободит оговоренное количество палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, согласно спискам, которые предоставит ХАМАС.

Израиль частично выведет войска из Газы и разрешает свободное передвижение палестинцев с юга на север сектора.

Второй этап тоже займет шесть недель и включает в себя соглашение о восстановлении "устойчивого спокойствия" в Газе. Это означает прекращение военных операций с обеих сторон и действие этого соглашения до обмена задержанными и пленными между двумя сторонами — всех оставшихся в живых израильских мужчин (гражданских лиц и солдат) в обмен на согласованное количество палестинских заключенных и полный вывод израильских войск из сектора Газа.

На третьем этапе стороны обмениваются телами погибших и начинают восстановление сектора в соответствии с планом, выполнение которого будет курироваться Катаром, Египтом и ООН. Израиль прекращает блокаду Газы.

Как отмечают аналитики, именно предложение об "устойчивом спокойствии" кажется неприемлемым для правительства Израиля.

"Израиль не позволит ХАМАС восстановить свое правление в секторе Газа, Израиль не позволит ему восстановить свой военный потенциал, чтобы продолжать стремиться к нашему уничтожению, — заявил Нетаньяху. — Израиль не может принять предложение, которое ставит под угрозу безопасность наших граждан и будущее нашей страны".

Другими словами, правительство Израиля хочет получить право продолжать борьбу с ХАМАС в долгосрочной перспективе. Группировка требует постоянного прекращения огня.

Израильские официальные лица утверждают, что ХАМАС удерживает 132 заложника, и считают, что 37 из них погибли. Посредники уже несколько месяцев содействуют непрямым переговорам между Израилем и ХАМАС о втором раунде обмена заложников на заключенных палестинцев в израильских тюрьмах. Первый такой обмен состоялся в ноябре, но с тех пор переговоры зашли в тупик, поскольку ХАМАС требовал, чтобы любое соглашение включало в себя постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2097749-izrail-vedet-tochechnuyu-operaciyu-v-rafahe-v-kaire-prodolzhayutsya-peregovory-o-peremirii-blizok-li-vyhod-iz-tupika/

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