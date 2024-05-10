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Сектор Газа: раскол между Израилем и США растет, переговоры о перемирии зашли в тупик; Генассамблея ООН поддержит заявку Палестины на членство

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Женщина держит ребенка в Рафахе
Жительница Рафаха с ребенком. Фото: Doaa Albaz / Anadolu via Getty Images

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и выводе оттуда израильских войск зашли в тупик.

Несмотря на колоссальное давление международного сообщества и прошедшие во многих странах акции протеста против действий израильской армии, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху решительно настроен довести военную операцию в секторе до конца, не оставив боевикам ХАМАС шанса восстановить силы и перегруппироваться.

Президент США Джо Байден неоднократно предостерегал израильские власти от проведения полномасштабной наземной операции в густонаселенном секторе, поскольку это неизбежно приведет к новым жертвам из числа мирных жителей, что совершенно недопустимо.

Однако в ответ на угрозу Байдена прекратить поставки Израилю оружия, в случае если военные начнут вторжение в Рафах, где укрываются около миллиона палестинцев, представитель израильского командования Даниэль Хагари заявил, что у его страны достаточно боеприпасов, чтобы реализовать намеченные планы и без американской поддержки.

Сам Нетаньяху, не ответив Байдену напрямую, тем не менее также подчеркнул: «Если нам придется сражаться в одиночку, мы будем сражаться в одиночку», пообещав, что, «если придется, драться мы будем хоть голыми руками».

Министр обороны Израиля Йоав Галлант высказался менее туманно, заявив, что «как враги, так и лучшие друзья» Израиля должны понять, что эту страну «нельзя поставить на колени».

«Мы будем твердо стоять на ногах, пока не достигнем всех наших целей», — заключил он.

Такое заявление министр сделал в четверг, буквально через пару дней после публикации доклада ООН, где утверждается, что только за последние несколько дней (с понедельника) из-за непрекращающихся обстрелов и скопления поблизости израильских танков Рафах покинули еще около 80 тыс. человек.

Эксперты ООН также предупреждают, что у более чем миллиона человек, все еще укрывающихся в городе, к концу подходят топливо и продовольствие, поскольку ввоз в сектор гуманитарной помощи заблокирован.

В начале операции израильские войска взяли под контроль и закрыли КПП на границе с Египтом, а до вновь открытого КПП Керем-Шалом, на противоположном конце сектора, «сотрудникам и грузовикам ООН добираться слишком опасно».

Повторное голосование в ООН

Ближе к концу дня в пятницу Генеральная Ассамблея ООН повторно рассмотрит просьбу Палестины стать полноправным членом организации, в списке которых на сегодняшний день насчитывается 193 страны.

Предполагается, что подавляющим большинством голосов заявку одобрят — и повторно направят в Совет Безопасности, на этот раз уточнив: «для положительного рассмотрения вопроса».

Сама Генеральная Ассамблея предоставить Палестине членство в организации — фактически признав таким образом палестинское государство — не может, поскольку не обладает такими полномочиями.

В апреле Совет Безопасности уже обсуждал такую возможность, но США — на правах одного из пяти постоянных членов СБ — наложили на это решение вето. США объяснили, что считают меру преждевременной, заявив, что она «не приведет к обретению государственности палестинского народа».

Даже если это произойдет повторно, предварительная резолюция Генеральной Ассамблеи предоставляет палестинцам право с сентября 2024 года присутствовать в зале заседаний ООН при обсуждении любых вопросов — однако без права голоса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2098529-sektor-gaza-raskol-mezhdu-izrailem-i-ssha-rastet-peregovory-o-peremirii-zashli-v-tupik-genassambleya-oon-podderzhit-zayavku-palestiny-na-chlenstvo/

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