ХАМАС, возможно, готов прекратить вооруженную борьбу, Израиль продолжает наносить удары по Рафаху

После нескольких недель переговоров о прекращении огня ХАМАС заявил вчера, что принимает условия, предложенные катарскими и египетскими посредниками. Однако Израиль отверг это предложение, а премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что оно "далеко от основных требований Израиля".

В то же время Нетаньяху сказал, что Израиль во вторник направит своих представителей в Каир для дальнейших переговоров о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что глава политбюро радикальной группировки Исмаил Хания провел телефонный разговор с премьер-министром Катара и министром разведки Египта и заявил им, что ХАМАС согласился с их предложением о прекращении огня.

Высокопоставленный палестинский чиновник, знакомый с предложением, сообщил Би-би-си, что ХАМАС якобы выразил готовность прекратить "враждебную деятельность навсегда", если условия соглашения будут выполнены.

Это можно трактовать как возможное решение ХАМАС отказаться от вооруженной борьбы, хотя никаких подробностей представлено не было. Но сначала должны завершиться оба этапа соглашения о прекращении огня, каждый из которых рассчитан на 42 дня.

Насколько известно, первый этап включает в себя освобождение израильских женщин-солдат, находящихся в заложниках, в обмен на 50 палестинских заключенных в израильских тюрьмах, включая некоторых, отбывающих пожизненное заключение.

В течение этого периода израильские войска будут оставаться на территории Газы. Но в течение 11 дней после вступления в силу перемирия Израиль должен будет начать демонтаж своих военных объектов в центре территории и вывести войска с дороги Салах-эд-Дин — главного маршрута с севера на юг анклава, — а также прибрежного шоссе.

Согласно плану, по прошествии 11 дней палестинцам, бежавшим на юг сектора, должно быть разрешено вернуться на север.

По словам палестинского чиновника, второй этап завершится "устойчивым длительным периодом спокойствия" и полным снятием блокады Газы.

Что происходит на переговорах, до конца не ясно.

Вечером в понедельник израильский чиновник на условиях анонимности сказал, что новое предложение, которое ХАМАС принял, похоже, сформулировал Египет, но оно не отвечает требованиям Израиля.

Но затем другие официальные лица заявили, что предложения Египта близки к израильскому плану, выдвинутому в конце апреля.

Как отмечает международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн, объявление ХАМАС о готовности к прекращению огня удивило большинство наблюдателей и перевернуло ожидания Израиля относительно того, что может произойти в ближайшие несколько недель.

Израиль предполагал, что ХАМАС не примет предложение о прекращении огня, которое госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "исключительно щедрым".

Хотя Нетаньяху и сказал, что ХАМАС "далек от выполнения требований Израиля", он тем не менее направил делегацию для дальнейшего обсуждения предложений группировки.

По мнению обозревателя Би-би-си, премьер-министр находится в затруднительном политическом положении. Его коалиционное правительство зависит от поддержки еврейских ультранационалистов, а те требуют полной оккупации Рафаха и угрожают свергнуть правительство, если этого не произойдет. Прекращение огня означает отказ от наступления на Рафах и то, что Израиль не достиг "полной победы", которую поклялся одержать Нетаньяху, отмечает Боуэн.

В то же время семьи и сторонники израильских заложников проводят демонстрации и блокируют крупные дороги, требуя, чтобы правительство согласилось на сделку с исламистами.

В Белом доме тоже хотят скорейшего перемирия. Учитывая, сколько мирных жителей уже погибло за полгода войны, поддержка Израиля может дорого обойтись президенту Байдену в год выборов.

Если Байден заставит Нетаньяху согласиться на прекращение огня, перед тем встанет выбор между выживанием своего правительства и исключительно важной поддержкой, которую ему оказывают США.

Операция в Рафахе

Между тем Израиль продолжает операции против боевиков на юге сектора Газа.

Израильские военные заявили, что взяли под оперативный контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта Рафах, который находится на границе с Египтом.

"ЦАХАЛ начал точечную контртеррористическую операцию в восточном районе Рафаха. После получения разведданных, указывающих на то, что КПП "Рафах" в восточной части города используется в террористических целях, войска ЦАХАЛ взяли под оперативный контроль контрольно-пропускной пункт со стороны Газы в течение ночи [в понедельник]", — говорится в заявлении.

В рамках операции военные нанесли удары в районе Рафаха и "ликвидировали около 20 террористов, а также обнаружили три действующие шахты туннелей", сообщили представители ЦАХАЛ. У Би-би-си пока нет подтверждения этой информации из других источников.

В сообщении также говорится, что ЦАХАЛ продолжит операции против ХАМАС в восточной части Рафаха и в районе КПП "Рафах". На утреннем пресс-брифинге израильские военные сообщили, что КПП "Керем-Шалом" также закрыт и откроется, как только позволит ситуация с безопасностью.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что израильские войска войдут в Рафах независимо от результатов переговоров о прекращении огня. Он уже несколько месяцев настаивает на том, что победа над ХАМАС невозможна без полномасштабной операции в Рафахе.

Израиль подчеркивает, что это все еще очень ограниченная и точечная операция, а не полномасштабное наземное наступление на Рафах, которое так беспокоит мировую общественность в связи с возможными жертвами среди мирного населения.

Боевое крыло ХАМАС во вторник заявило, что обстреляло ракетами израильские войска на КПП "Керем-Шалом". Накануне этот КПП уже был обстрелян боевиками, погибли четверо израильских солдат, после чего израильтяне перекрыли и его.

После взятия под контроль КПП "Рафах" израильтянами агентство ООН по делам палестинских беженцев предупредило, что сокращение поставок помощи скажется на гражданском населении.

"Самая большая проблема, с которой мы столкнулись в последние 24-48 часов, — это пограничный переход и недостаточное поступление гуманитарной помощи", — заявила Луиза Уотеридж, представитель агентства, в интервью Би-би-си. По ее словам, ситуация "крайне тревожная".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во вторник вновь предупредил, что штурм Рафаха приведет к "большому количеству жертв".

"Наступление на Рафах началось снова, несмотря на все просьбы международного сообщества, США, стран-членов Европейского союза не атаковать, — сказал Боррель. — Я боюсь, что это снова приведет к большим жертвам среди гражданского населения. Что бы они ни говорили".

Боррель добавил, что в Газе "нет безопасных зон".

Израиль начал наступление в Газе после масштабного нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого, по израильским данным, 1200 человек были убиты, несколько тысяч ранены и 253 взяты в заложники.

С тех пор, по утверждению подконтрольного ХАМАС правительства Газы, погибло более 34 тысяч палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.