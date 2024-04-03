Протестующие пытались прорваться в резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме

Израиль захватила новая волна протестов - митингующие требуют немедленно вернуть оставшихся в заложниках у ХАМАС людей, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на израильские СМИ, участники акций протеста в том числе требовали смены главы кабинета министров Биньямина Нетаньяху, поскольку он "является препятствием для заключения сделки" по освобождению заложников.

СМИ отмечают, что акции протеста продолжаются по всей стране уже несколько дней. Во время последнего шествия некоторые протестующие шли с факелами, часть из них отправилась к дому Нетаньяху, в этом районе начались беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители задержали как минимум пять протестующих.

"Некоторые решили попытаться устроить беспорядки и приблизиться к дому премьер-министра. Дом премьер-министра ни в каком месте не был подвергнут никакой опасности и никто к нему физически не приближался", — сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что один из правоохранителей был ранен в руку во время этих событий.

Сообщается также, что митингующие шли от кнессета (парламента), а в районе, где находится резиденция Нетаньяху, разделились, чтобы добраться до нее. Полиция пыталась возвести баррикады.

На фоне происходящего министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир обвинил Общую службу безопасности Израиля (Шабак или Шин-Бет) в недостаточном внимании к безопасности Нетаньяху и его семьи.

"Ситуация, когда тысячи людей врываются в район дома премьер-министра, а Шабак закрывает на это глаза, недопустима", — заявил он.

Отметим, в ноябре прошлого года Израиль и ХАМАС заключили сделку о временном перемирии, которая включала договоренность об обмене израильских заложников на заключенных в Израиле палестинцев. Были освобождены свыше сотни заложников, оказавшихся в руках ХАМАС 7 октября, однако их общее число составляет около 250.

По предварительным данным, на подконтрольной ХАМАС территории могут оставаться около 130 заложников, некоторые из них, возможно, погибли.

Ранее Русская служба BBC писала, что многие израильтяне считают, что именно Нетаньяху виноват в провалах безопасности, которые позволили ХАМАС осуществить нападение на Израиль с такими ошеломительными последствиями.

В отличие от назначенных им руководителей служб безопасности, которые быстро признали свои ошибки, Нетаньяху так и не принял на себя какую-либо ответственность за произошедшее. Это разозлило тысячи людей.

Корреспондент издания отмечал, что в Израиле нет никаких споров относительно необходимости уничтожить ХАМАС. Эта цель войны пользуется здесь поддержкой подавляющего большинства. Но то, каким образом ведется эта война, а также неспособность властей спасти или освободить всех заложников, создают такое давление на Нетаньяху, которое способно привести к концу его карьеры.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.